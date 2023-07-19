Генштаб: РФ атакує біля Бахмута та Донецька, намагається відбити Новодарівку та Рівнопіль — карта
Російські окупанти атакують у районі Бахмута та Донецька, намагаються відбити нещодавно звільнені Новодарівку та Рівнопіль. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося понад 20 бойових зіткнень. Українські воїни продовжують стримувати ворога на Куп'янському напрямку.
У районі Бахмута ЗСУ відбили атаки росіян біля Богданівки під щільним вогнем артилерії та авіації.
Поблизу Донецька Сили оборони відбиваються від загарбників у районах Мар'їнки та Красногорівки. У районах Рівнополя та Новодарівки, які були нещодавно звільнені під час наступу, противник намагався відновити втрачені позиції, успіху не мав.
Водночас українські з'єднання продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах, б'ють по армії РФ та ведуть контрбатарейну боротьбу.
Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки та три — по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, ЗРК, 16 артилерійських засобів на позиціях, три склади боєприпасів та три станції радіоелектронної боротьби.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- 18 липня у Міноборони повідомили, що у ЗСУ вже є ініціатива на Куп'янському напрямку, а Сили оборони продовжують наступ на південному флангу під Бахмутом.
- У Генштабі повідомили про успіх ЗСУ на двох ділянках фронту під час наступу у напрямку Бердянська та Мелітополя на півдні.
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