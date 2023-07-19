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Генштаб: РФ атакує біля Бахмута та Донецька, намагається відбити Новодарівку та Рівнопіль — карта

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 07:19
Генштаб: РФ атакує біля Бахмута та Донецька, намагається відбити Новодарівку та Рівнопіль — карта - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти атакують у районі Бахмута та Донецька, намагаються відбити нещодавно звільнені Новодарівку та Рівнопіль. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося понад 20 бойових зіткнень. Українські воїни продовжують стримувати ворога на Куп'янському напрямку. 

Фронт у районі Куп'янська (Карта: Military Land)

У районі Бахмута ЗСУ відбили атаки росіян біля Богданівки під щільним вогнем артилерії та авіації.

Фронт у районі Бахмута (Мапа: Military Land)

Поблизу Донецька Сили оборони відбиваються від загарбників у районах Мар'їнки та Красногорівки. У районах Рівнополя та Новодарівки, які були нещодавно звільнені під час наступу, противник намагався відновити втрачені позиції, успіху не мав.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Водночас українські з'єднання продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах, б'ють по армії РФ та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки та три — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, ЗРК, 16 артилерійських засобів на позиціях, три склади боєприпасів та три станції радіоелектронної боротьби.

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Дмитро Гриниченко
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