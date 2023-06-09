Генштаб: РФ атакует в Бахмуте, Кременной, Авдеевке и Марьинке. На юге обороняется — карта

Российские оккупанты атакуют в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, в Запорожской и Херсонской области стоят в обороне. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 43 боевых столкновения. Около Кременной россияне атаковали в районе Веселого Донецкой области, ВСУ отбились.

На Бахмутском направлении враг наступал в сторону Орехово-Васильевки, Ивановского, Ступочек и Белой Горы, успеха не имел.

В районе Донецка захватчики неудачно атаковали вблизи Северного и Опытного. Силы обороны также отбили все атаки в районе Марьинки, противник понес потери.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты стоят в обороне.

Украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения пехоты и два — по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено шесть ударных и четыре разведывательных беспилотника.

Ракетчики и артиллеристы поразили пять пунктов управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружений и техники, два ЗРК, восемь артиллерийских подразделений на позициях и два важных объекта.

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