Генштаб: РФ атакует в Бахмуте, Кременной, Авдеевке и Марьинке. На юге обороняется — карта
Российские оккупанты атакуют в районе Бахмута, Кременной, Авдеевки и Марьинки, в Запорожской и Херсонской области стоят в обороне. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 43 боевых столкновения. Около Кременной россияне атаковали в районе Веселого Донецкой области, ВСУ отбились.
На Бахмутском направлении враг наступал в сторону Орехово-Васильевки, Ивановского, Ступочек и Белой Горы, успеха не имел.
В районе Донецка захватчики неудачно атаковали вблизи Северного и Опытного. Силы обороны также отбили все атаки в районе Марьинки, противник понес потери.
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты стоят в обороне.
Украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения пехоты и два — по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено шесть ударных и четыре разведывательных беспилотника.
Ракетчики и артиллеристы поразили пять пунктов управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружений и техники, два ЗРК, восемь артиллерийских подразделений на позициях и два важных объекта.
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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