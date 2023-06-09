RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: РФ атакує у Бахмуті, Кремінній, Авдіївці та Мар'їнці. На півдні обороняється — карта

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 07:01
Генштаб: РФ атакує у Бахмуті, Кремінній, Авдіївці та Мар'їнці. На півдні обороняється — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти атакують у районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, у Запорізькій та Херсонській області стоять в обороні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 43 бойові зіткнення. Біля Кремінної росіяни атакували в районі Веселого Донецької області, ЗСУ відбилися.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

На Бахмутському напрямку ворог наступав у бік Оріхово-Василівки, Іванівського, Ступочок та Білої Гори, успіху не мав.

Фронт у районі Бахмута (Мапа: Military Land)

У районі Донецька загарбники невдало атакували поблизу Сєверного та Опитного. Сили оборони також відбили усі атаки в районі Мар'їнки, противник зазнав втрат.

Фронт в районі Донецька (Карта: Military Land)

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти стоять в обороні.

Українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження піхоти і два по зенітно-ракетних комплексах. Знищено шість ударних та чотири розвідувальні безпілотники.

Ракетники та артилеристи вразили п'ять пунктів управління, шість районів зосередження живої сили, озброєнь та техніки, два ЗРК, вісім артилерійських підрозділів на позиціях та два важливі об'єкти.

Читайте також: Україна під час наступу поверне важливу частину території – радник Байдена

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнахерсонська областьДонбасавдіївкаГенштабМар'їнкаЗапорізька областьКреміннабахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 