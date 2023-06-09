Генштаб: РФ атакує у Бахмуті, Кремінній, Авдіївці та Мар'їнці. На півдні обороняється — карта

Російські окупанти атакують у районі Бахмута, Кремінної, Авдіївки та Мар'їнки, у Запорізькій та Херсонській області стоять в обороні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 43 бойові зіткнення. Біля Кремінної росіяни атакували в районі Веселого Донецької області, ЗСУ відбилися.

На Бахмутському напрямку ворог наступав у бік Оріхово-Василівки, Іванівського, Ступочок та Білої Гори, успіху не мав.

У районі Донецька загарбники невдало атакували поблизу Сєверного та Опитного. Сили оборони також відбили усі атаки в районі Мар'їнки, противник зазнав втрат.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти стоять в обороні.

Українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження піхоти і два по зенітно-ракетних комплексах. Знищено шість ударних та чотири розвідувальні безпілотники.

Ракетники та артилеристи вразили п'ять пунктів управління, шість районів зосередження живої сили, озброєнь та техніки, два ЗРК, вісім артилерійських підрозділів на позиціях та два важливі об'єкти.

Читайте також: Україна під час наступу поверне важливу частину території – радник Байдена

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.