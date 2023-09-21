Генштаб: РФ атакует вблизи Зайцево, Андреевки, Марьинки и Работино, ВСУ наступают — карта

Российские оккупанты атакуют в районах Зайцево, Андреевки, Марьинки и Работино, Вооруженные Силы Украины также наступают на востоке и юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 23 боевых столкновения. В районе Бахмута украинские воины отбили атаки западнее Зайцево, россияне пытались отбить утраченные позиции в Андреевке, успеха не имели.

Также ВСУ продолжают атаковать южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются.

Вблизи временно оккупированного Донецка Силы обороны отбили 13 атак врага в районе Марьинки.

В направлении Мелитополя продолжается наступательная операция, украинские соединения заставляют противника отходить. Также отбиты атаки в районе Работино, армия РФ понесла серьезные потери в пехоте и технике.

Украинская авиация нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также пять — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и техники, 11 артиллерийских средства, ЗРК "Стрела-10" и станцию радиоэлектронной борьбы.

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