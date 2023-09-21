Генштаб: РФ атакует вблизи Зайцево, Андреевки, Марьинки и Работино, ВСУ наступают — карта
Российские оккупанты атакуют в районах Зайцево, Андреевки, Марьинки и Работино, Вооруженные Силы Украины также наступают на востоке и юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Вблизи временно оккупированного Донецка Силы обороны отбили 13 атак врага в районе Марьинки.
В направлении Мелитополя продолжается наступательная операция, украинские соединения заставляют противника отходить. Также отбиты атаки в районе Работино, армия РФ понесла серьезные потери в пехоте и технике.
Украинская авиация нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также пять — по зенитно-ракетным комплексам.
- 18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.
- Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
- Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении — видео.
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