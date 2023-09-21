UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: РФ атакует вблизи Зайцево, Андреевки, Марьинки и Работино, ВСУ наступают — карта

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 07:53
Генштаб: РФ атакует вблизи Зайцево, Андреевки, Марьинки и Работино, ВСУ наступают — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты атакуют в районах Зайцево, Андреевки, Марьинки и Работино, Вооруженные Силы Украины также наступают на востоке и юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 23 боевых столкновения. В районе Бахмута украинские воины отбили атаки западнее Зайцево, россияне пытались отбить утраченные позиции в Андреевке, успеха не имели. 
Также ВСУ продолжают атаковать южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются. 

Вблизи временно оккупированного Донецка Силы обороны отбили 13 атак врага в районе Марьинки. 

В направлении Мелитополя продолжается наступательная операция, украинские соединения заставляют противника отходить. Также отбиты атаки в районе Работино, армия РФ понесла серьезные потери в пехоте и технике. 

Украинская авиация нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также пять — по зенитно-ракетным комплексам. 

Ракетчики и артиллеристы поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и техники, 11 артиллерийских средства, ЗРК "Стрела-10" и станцию радиоэлектронной борьбы. 
  • 18 сентября сообщалось, что за прошедшую неделю на южном фронте Силы обороны освободили территорию 5,2 кв. км в районе Работино.
  • Элитные подразделения РФ понесли потери на Запорожском направлении, там возможен прорыв ВСУ, говорилось в сводке ISW.
  • Главком Валерий Залужный вместе с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой провел встречу с командующими и командирами оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Ореховском направлении — видео. 

Читайте также: Знаю, некоторые говорят, что контрнаступление Украины провалилось. Нет, не провалилось – генерал Милли

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбассзапорожская областьнаступлениеМарьинкабахмутгенштабРаботино
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 