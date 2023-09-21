RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: РФ атакує поблизу Зайцевого, Андріївки, Мар'їнки та Роботиного, ЗСУ наступають — карта

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 07:53
Генштаб: РФ атакує поблизу Зайцевого, Андріївки, Мар'їнки та Роботиного, ЗСУ наступають — карта - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти атакують у районах Зайцевого, Андріївки, Мар'їнки та Роботиного, Збройні Сили України також наступають на сході та півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 23 бойові зіткнення. У районі Бахмута українські воїни відбили атаки на захід від Зайцевого, росіяни намагалися відбити втрачені позиції в Андріївці, успіху не мали.
Також ЗСУ продовжують атакувати на південь від Бахмута, завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюються.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони відбили 13 атак ворога у районі Мар'їнки.

У напрямку Мелітополя продовжується наступальна операція, українські з'єднання змушують противника відходити. Також відбиті атаки в районі Роботиного, армія РФ зазнала серйозних втрат у піхоті та техніці.

Українська авіація завдала десяти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також п'яти по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили один район зосередження особового складу, озброєння та техніки, 11 артилерійських засобів, ЗРК "Стріла-10" та станцію радіоелектронної боротьби.
  • 18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.
  • Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.
  • Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

Читайте також: Знаю, дехто каже, що контрнаступ України провалився. Ні, не провалився – генерал Міллі

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасГенштабМар'їнканаступЗапорізька областьбахмутРоботине
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 