Генштаб: РФ атакує поблизу Зайцевого, Андріївки, Мар'їнки та Роботиного, ЗСУ наступають — карта

Російські окупанти атакують у районах Зайцевого, Андріївки, Мар'їнки та Роботиного, Збройні Сили України також наступають на сході та півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 23 бойові зіткнення. У районі Бахмута українські воїни відбили атаки на захід від Зайцевого, росіяни намагалися відбити втрачені позиції в Андріївці, успіху не мали.

Також ЗСУ продовжують атакувати на південь від Бахмута, завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, закріплюються.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони відбили 13 атак ворога у районі Мар'їнки.

У напрямку Мелітополя продовжується наступальна операція, українські з'єднання змушують противника відходити. Також відбиті атаки в районі Роботиного, армія РФ зазнала серйозних втрат у піхоті та техніці.

Українська авіація завдала десяти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також п'яти по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили один район зосередження особового складу, озброєння та техніки, 11 артилерійських засобів, ЗРК "Стріла-10" та станцію радіоелектронної боротьби.

18 вересня повідомлялося, що за минулий тиждень на південному фронті Сили оборони звільнили територію 5,2 кв. км у районі Роботиного.

Елітні підрозділи РФ зазнали втрат на Запорізькому напрямку, там можливий прорив ЗСУ, йшлося у зведенні ISW.

Головком Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою провів зустріч із командувачами та командирами оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" на Оріхівському напрямку — відео.

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