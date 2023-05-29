Генштаб: РФ контратакует на флангах под Бахмутом, начала наступать возле Угледара — карта
Российские оккупанты атакуют на флангах в районе Бахмута, начали наступать в районе Угледара, идут ожесточенные бои за Марьинку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В Марьинке Силы обороны отбили 12 атак захватчиков. Вблизи Угледара оккупанты пытались наступать в районе Великой Новоселки, но были отброшены.
Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения пехоты и техники, а также шесть — по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожен беспилотник-разведчик.
Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения вооружения и техники, зенитно-ракетные комплексы С-300 и "Тор", шесть пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийское подразделение на позиции и склад боеприпасов.
- 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.
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- Череватый объяснил, почему Бахмут исчез из сводок Генштаба. Боевые действия там сведены к минимуму, однако ведется огонь с обеих сторон.
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