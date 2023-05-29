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Генштаб: РФ контратакует на флангах под Бахмутом, начала наступать возле Угледара — карта

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 06:42
Генштаб: РФ контратакует на флангах под Бахмутом, начала наступать возле Угледара — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты атакуют на флангах в районе Бахмута, начали наступать в районе Угледара, идут ожесточенные бои за Марьинку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе украинские воины отбили 19 атак россиян. В направлении Купянска враг безуспешно наступал в районе Масютовки.

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)
Около Бахмута противник атаковал северо-восточнее Орехово-Васильевки (район Часового Яра) и в сторону Ивановского (дорога Константиновка — Бахмут). 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В Марьинке Силы обороны отбили 12 атак захватчиков. Вблизи Угледара оккупанты пытались наступать в районе Великой Новоселки, но были отброшены. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения пехоты и техники, а также шесть — по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожен беспилотник-разведчик. 

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения вооружения и техники, зенитно-ракетные комплексы С-300 и "Тор", шесть пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийское подразделение на позиции и склад боеприпасов. 

  • 21 мая президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.
    • Спикер ВСУ Череватый сообщил, что снижение интенсивности боев связано с большими потерями врага – захватчики теряли только убитыми более 100 человек в день.
    • Череватый объяснил, почему Бахмут исчез из сводок Генштаба. Боевые действия там сведены к минимуму, однако ведется огонь с обеих сторон.

    Смотрите также: Бойцы 3 ОШБр набрали пленных под Бахмутом: видео

    Дмитрий Гриниченко
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    Великая НовоселкавойнаМарьинкабахмутгенштабкупянскУгледар
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