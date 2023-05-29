Генштаб: Росія контратакує на флангах під Бахмутом, почала наступати біля Вугледара — карта

Російські окупанти атакують на флангах у районі Бахмута, почали наступати в районі Вугледара, йдуть запеклі бої за Мар'їнку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на Донбасі українські воїни відбили 19 атак росіян. У напрямку Куп'янська ворог безуспішно наступав у районі Масютівки.

Біля Бахмута противник атакував на північний схід від Оріхово-Василівки (район Часового Яру) та у бік Іванівського (дорога Костянтинівка — Бахмут).

У Мар'їнці Сили оборони відбили 12 атак загарбників. Поблизу Вугледара окупанти намагалися наступати в районі Великої Новосілки, але були відкинуті.

Українська авіація за добу завдала 15 ударів по районах зосередження піхоти та техніки, а також шість — по зенітно-ракетних комплексах. Знищено безпілотник-розвідник.

Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження озброєння та техніки, зенітно-ракетні комплекси С-300 та "Тор", шість пунктів управління, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійський підрозділ на позиції та склад боєприпасів.

21 травня президент США Джо Байден сказав, що Росія втратила в боях за Бахмут 100 000 людей убитими та пораненими.

Речник ЗСУ Череватий повідомив, що зниження інтенсивності боїв пов'язане з великими втратами ворога – загарбники втрачали лише вбитими понад 100 людей на день.

Череватий пояснив, чому Бахмут зник зі зведень Генштабу. Бойові дії наразі там зведені до мінімуму, проте ведеться вогонь з обох сторін.

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