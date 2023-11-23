Генштаб: РФ наступает на четырех участках, жестокие бои под Авдеевкой и Херсоном — карта
23.11.2023, 19:06
Украинская БМП (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, идут ожесточенные бои. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 52 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито две атаки в районах Синьковки.
Под Бахмутом украинские воины отбили 10 штурмов вблизи Клещеевки и Андреевки. Украинские подразделения атакуют на южном фланге.
Россияне наступают на Авдеевку при поддержке авиации, безуспешными были 18 атак в районах Новокалинового, Авдеевки и Первомайского.
Также ВСУ отразили 11 атак в районах Марьинки и Новомихайловки.
В Запорожской области Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.
На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские соединения удерживают плацдарм и уничтожают россиян.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники.
Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения армии РФ, пункт управления, средство противовоздушной обороны и четыре единицы артиллерии.
- 19 ноября спикер Сил обороны Таврического направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.
- 21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки, "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.
- 23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак. Защитники стойко держат оборону и вызывают у оккупантов значительные потери, отметили военные.
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