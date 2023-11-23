Генштаб: РФ наступает на четырех участках, жестокие бои под Авдеевкой и Херсоном — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, идут ожесточенные бои. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 52 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито две атаки в районах Синьковки.

Под Бахмутом украинские воины отбили 10 штурмов вблизи Клещеевки и Андреевки. Украинские подразделения атакуют на южном фланге.

Россияне наступают на Авдеевку при поддержке авиации, безуспешными были 18 атак в районах Новокалинового, Авдеевки и Первомайского.

Также ВСУ отразили 11 атак в районах Марьинки и Новомихайловки. В Запорожской области Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские соединения удерживают плацдарм и уничтожают россиян. Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения армии РФ, пункт управления, средство противовоздушной обороны и четыре единицы артиллерии. 19 ноября спикер Сил обороны Таврического направления сообщил, что в районе Авдеевки российское командование восполняет потери в обескровленных подразделениях.

21 ноября WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки, "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак. Защитники стойко держат оборону и вызывают у оккупантов значительные потери, отметили военные. Читайте также: ВСУ: РФ начала третью волну наступления на Авдеевку, потери резко выросли. Много техники

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.