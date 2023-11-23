Генштаб: РФ наступає на чотирьох ділянках, жорстокі бої під Авдіївкою та Херсоном — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, йдуть запеклі бої. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 52 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито дві атаки у районах Синьківки.

Під Бахмутом українські воїни відбили 10 штурмів поблизу Кліщіївки та Андріївки. Українські підрозділи атакують на південному фланзі.

Росіяни наступають на Авдіївку за підтримки авіації, безуспішними були 18 атак у районах Новокалинового, Авдіївки та Первомайського.

Також ЗСУ відбили 11 атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

У Запорізькій області Сили оборони продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині українські з'єднання утримують плацдарм та знищують росіян.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки.

Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження армії РФ, пункт управління, засіб протиповітряної оборони та чотири одиниці артилерії.

19 листопада речник Сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що в районі Авдіївки російське командування поповнює втрати в знекровлених підрозділах.

21 листопада WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки, "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на цьому напрямку окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку, без успіху вели наступальні дії на схід від Новобахмутівки, на північ від Ластівчиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак. Захисники стійко тримають оборону та викликають у окупантів значні втрати, зазначили військові.

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