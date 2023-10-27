Генштаб: РФ наступает от Бахмута до Вербового, жестокие штурмы Авдеевки и Марьинки — карта

Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки произошло 47 боевых столкновений. Россияне продолжают перегруппировку в районах Купянска и Кременной, наступления не вели.

Под Бахмутом враг пытался отбить позиции в районе Андреевки, ВСУ отбили пять атак.

В районе Авдеевки отбито 13 штурмов на сам город, а также в районах Степового и Первомайского. Вблизи Марьинки и Новомихайловки отбито 19 атак противника.

На южном направлении украинские воины отбились около Водяного, Золотой Нивы, Старомайорского и Вербового. Одновременно Силы обороны продолжают наступление в направлении Мелитополя, наносят армии РФ потери, истощают ее вдоль линии фронта.

Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения пехоты, вооружения и техники, а также четыре — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения захватчиков, восемь единиц артиллерии, два склада боеприпасов и три средства противовоздушной обороны.