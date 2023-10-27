Генштаб: РФ наступает от Бахмута до Вербового, жестокие штурмы Авдеевки и Марьинки — карта
27.10.2023, 19:10
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за сутки произошло 47 боевых столкновений. Россияне продолжают перегруппировку в районах Купянска и Кременной, наступления не вели.
Под Бахмутом враг пытался отбить позиции в районе Андреевки, ВСУ отбили пять атак.
В районе Авдеевки отбито 13 штурмов на сам город, а также в районах Степового и Первомайского. Вблизи Марьинки и Новомихайловки отбито 19 атак противника.
На южном направлении украинские воины отбились около Водяного, Золотой Нивы, Старомайорского и Вербового. Одновременно Силы обороны продолжают наступление в направлении Мелитополя, наносят армии РФ потери, истощают ее вдоль линии фронта.
Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения пехоты, вооружения и техники, а также четыре — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения захватчиков, восемь единиц артиллерии, два склада боеприпасов и три средства противовоздушной обороны.
- 27 октября Генштаб ВСУ написал, что российские оккупанты без успеха наступали в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, перегруппировываются на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях.
- 26 октября спикер Таврийского направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.
- Глава Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными.
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