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Генштаб: РФ наступает от Бахмута до Вербового, жестокие штурмы Авдеевки и Марьинки — карта

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 19:10
Генштаб: РФ наступает от Бахмута до Вербового, жестокие штурмы Авдеевки и Марьинки — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки произошло 47 боевых столкновений. Россияне продолжают перегруппировку в районах Купянска и Кременной, наступления не вели. 

Под Бахмутом враг пытался отбить позиции в районе Андреевки, ВСУ отбили пять атак. 

В районе Авдеевки отбито 13 штурмов на сам город, а также в районах Степового и Первомайского. Вблизи Марьинки и Новомихайловки отбито 19 атак противника. 

На южном направлении украинские воины отбились около Водяного, Золотой Нивы, Старомайорского и Вербового. Одновременно Силы обороны продолжают наступление в направлении Мелитополя, наносят армии РФ потери, истощают ее вдоль линии фронта. 
Украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения пехоты, вооружения и техники, а также четыре — по зенитно-ракетным комплексам. 
Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения захватчиков, восемь единиц артиллерии, два склада боеприпасов и три средства противовоздушной обороны. 
  • 27 октября Генштаб ВСУ написал, что российские оккупанты без успеха наступали в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, перегруппировываются на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях.
  • 26 октября спикер Таврийского направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.
  • Глава Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными.

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Дмитрий Гриниченко
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