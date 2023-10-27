Генштаб: РФ наступає від Бахмута до Вербового, жорстокі штурми Авдіївки та Мар'їнки — мапа

Російські окупанти наступають у районах Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби сталося 47 бойових зіткнень. Росіяни продовжують перегрупування в районах Куп'янська та Кремінної, наступ не вели.

Під Бахмутом ворог намагався відбити позиції у районі Андріївки, ЗСУ відбили п'ять атак.

У районі Авдіївки відбито 13 штурмів на саме місто, а також у районах Степового та Первомайського. Поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки відбито 19 атак противника.

На південному напрямку українські воїни відбилися біля Водяного, Золотої Ниви, Старомайорського та Вербового. Одночасно Сили оборони продовжують наступ у напрямку Мелітополя, завдають армії РФ втрат, виснажують її вздовж лінії фронту.

Українська авіація завдала п'яти ударів по районах зосередження піхоти, озброєння та техніки, а також чотири по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили чотири райони зосередження загарбників, вісім одиниць артилерії, два склади боєприпасів та три засоби протиповітряної оборони.

27 жовтня Генштаб ЗСУ написав, що російські окупанти без успіху наступали в районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, перегруповуються на Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

26 жовтня спікер Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" все частіше відмовляються воювати.

Глава Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.

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