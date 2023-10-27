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Генштаб: РФ наступає від Бахмута до Вербового, жорстокі штурми Авдіївки та Мар'їнки — мапа

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 19:10
Генштаб: РФ наступає від Бахмута до Вербового, жорстокі штурми Авдіївки та Мар'їнки — мапа - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби сталося 47 бойових зіткнень. Росіяни продовжують перегрупування в районах Куп'янська та Кремінної, наступ не вели.

Під Бахмутом ворог намагався відбити позиції у районі Андріївки, ЗСУ відбили п'ять атак.

У районі Авдіївки відбито 13 штурмів на саме місто, а також у районах Степового та Первомайського. Поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки відбито 19 атак противника.

На південному напрямку українські воїни відбилися біля Водяного, Золотої Ниви, Старомайорського та Вербового. Одночасно Сили оборони продовжують наступ у напрямку Мелітополя, завдають армії РФ втрат, виснажують її вздовж лінії фронту.
Українська авіація завдала п'яти ударів по районах зосередження піхоти, озброєння та техніки, а також чотири по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили чотири райони зосередження загарбників, вісім одиниць артилерії, два склади боєприпасів та три засоби протиповітряної оборони.
  • 27 жовтня Генштаб ЗСУ написав, що російські окупанти без успіху наступали в районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, перегруповуються на Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.
  • 26 жовтня спікер Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" все частіше відмовляються воювати.
  • Глава Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.

Читайте також: Авдіївка. Командири РФ розстрілюють відмовників, але можливі тактичні успіхи – Білий дім

Дмитро Гриниченко
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