Генштаб: РФ наступает от Купянска до Херсона, жестокие бои за Авдеевку и Марьинку — карта

Наибольшее количество штурмов врага было отбито в районах Авдеевки и Марьинки, ВСУ держат оборону

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито 19 атак в районах Синьковки и Стельмаховки.

Вблизи Кременной украинские воины отбили четыре штурма в районе Тернов.

Под Бахмутом ВСУ отбили семь атак около Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку и несут значительные потери, Силы обороны отбили 35 атак в районах Новокалинового, Авдеевки, Новобахмутовки и Первомайского.

Также отбито 15 атак в районах Марьинки и Новомихайловки.

В Запорожской области провалились семь штурмов противника около Вербового и Работино. Украинские соединения продолжают активные действия в направлении Мелитополя.

В Херсонской области украинские подразделения расширяют плацдарм, захватчики безуспешно штурмовали 12 раз, но понесли потери и отступили.

Украинская авиация нанесла удары по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также один — по зенитно-ракетному комплексу. Ракетчики поразили девять районов сосредоточения армии РФ, три склада боеприпасов и артиллерийское средство.

Авдеевка. Россияне спрятались в погребе возле Степового. Их похоронила заживо Bradley — видео.

5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.

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