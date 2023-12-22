Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Херсона, жорстокі бої за Авдіївку та Мар'їнку — карта

Найбільша кількість штурмів ворога була відбита в районах Авдіївки та Мар'їнки, ЗСУ тримають оборону

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 95 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито 19 атак у районах Синьківки та Стельмахівки.

null

Поблизу Кремінної українські воїни відбили чотири штурми у районі Тернів.

null

Під Бахмутом ЗСУ відбили сім атак біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

null

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку та зазнають значних втрат, Сили оборони відбили 35 атак у районах Новокалинового, Авдіївки, Новобахмутівки та Первомайського.

Також відбито 15 атак у районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

null

У Запорізькій області провалилися сім штурмів противника біля Вербового та Роботиного. Українські з'єднання продовжують активні дії у напрямку Мелітополя.

null

На Херсонщині українські підрозділи розширюють плацдарм, загарбники безуспішно штурмували 12 разів, але зазнали втрат і відступили.

null

Українська авіація завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також один — по зенітно-ракетному комплексу. Ракетники вразили дев'ять районів зосередження армії РФ, три склади боєприпасів та артилерійський засіб.

Авдіївка. Росіяни сховалися у льоху біля Степового. Їх поховала живцем Bradley – відео.

5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки в останні дні – кількість штурмів поменшала, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

Дивіться також Авдіївка. Bradley 47 бригади "косить" позиції росіян у районі залізниці точним вогнем: відео бою