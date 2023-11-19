UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: РФ наступает от Купянска до Вербового, ВСУ стоят на левом берегу Днепра — карта

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 08:24
Генштаб: РФ наступает от Купянска до Вербового, ВСУ стоят на левом берегу Днепра — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. В направлении Купянска было отбито семь атак в районах Синьковки и Петропавловки. 

Вблизи Кременной враг безуспешно атаковал в районе Торского. 

Под Бахмутом украинские воины отбили восемь атак в районах Клещеевки и Андреевки, одновременно продолжаются штурмы на южном фланге. 
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, несут большие потери, безуспешными были 26 штурмов в районах Керамика, Новобахмутовки, Степового и самой Авдеевки. 
Также было отбито 22 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки и три в районе Старомайорского. 
В Запорожской области Силы обороны отразили штурмы в районах Работино, Новопрокоповки и Вербового. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. 
В Херсонской области продолжается контрбатарейная борьба, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, бьют оккупантов.
Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения пехоты. Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, три района сосредоточения армии РФ, артиллерийское средство и склад боеприпасов. 

Читайте также: ВСУ продвинулись до 8 км на левом берегу, минометы уже не достают. Но у РФ есть артиллерия

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбассавдеевказапорожская областьнаступлениеХерсонская областьпотериМарьинкабахмутгенштабкупянскКременнаястаромайорскоеРаботиноВербовое

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 