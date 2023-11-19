Генштаб: РФ наступает от Купянска до Вербового, ВСУ стоят на левом берегу Днепра — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. В направлении Купянска было отбито семь атак в районах Синьковки и Петропавловки.

Вблизи Кременной враг безуспешно атаковал в районе Торского.

Под Бахмутом украинские воины отбили восемь атак в районах Клещеевки и Андреевки, одновременно продолжаются штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, несут большие потери, безуспешными были 26 штурмов в районах Керамика, Новобахмутовки, Степового и самой Авдеевки.

Также было отбито 22 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки и три в районе Старомайорского.

В Запорожской области Силы обороны отразили штурмы в районах Работино, Новопрокоповки и Вербового. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.