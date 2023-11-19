Генштаб: РФ наступает от Купянска до Вербового, ВСУ стоят на левом берегу Днепра — карта
19.11.2023, 08:24
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение. В направлении Купянска было отбито семь атак в районах Синьковки и Петропавловки.
Вблизи Кременной враг безуспешно атаковал в районе Торского.
Под Бахмутом украинские воины отбили восемь атак в районах Клещеевки и Андреевки, одновременно продолжаются штурмы на южном фланге.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, несут большие потери, безуспешными были 26 штурмов в районах Керамика, Новобахмутовки, Степового и самой Авдеевки.
Также было отбито 22 атаки в районах Марьинки и Новомихайловки и три в районе Старомайорского.
В Запорожской области Силы обороны отразили штурмы в районах Работино, Новопрокоповки и Вербового. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.
В Херсонской области продолжается контрбатарейная борьба, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, бьют оккупантов.
Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения пехоты. Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, три района сосредоточения армии РФ, артиллерийское средство и склад боеприпасов.
- 17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление.
- В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.
Читайте также: ВСУ продвинулись до 8 км на левом берегу, минометы уже не достают. Но у РФ есть артиллерия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии