Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Вербового, ЗСУ тримаються на лівому березі Дніпра — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 71 бойове зіткнення. У напрямку Куп'янська було відбито сім атак у районах Синьківки та Петропавлівки.

Поблизу Кремінної ворог без успіху атакував у районі Торського.

Під Бахмутом українські воїни відбили вісім атак у районах Кліщіївки й Андріївки, одночасно тривають штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають великих втрат, безуспішними були 26 штурмів у районах Кераміка, Новобахмутівки, Степового та самої Авдіївки.

Також було відбито 22 атаки в районах Мар'їнки й Новомихайлівки та три в районі Старомайорського.

У Запорізькій області Сили оборони відбили штурми в районах Роботиного, Новопрокопівки та Вербового. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

На Херсонщині триває контрбатарейна боротьба, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра, б'ють окупантів.

Українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження піхоти. Ракетники й артилеристи вразили три пункти управління, три райони зосередження армії РФ, артилерійський засіб і склад боєприпасів.

17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватись на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення.

У вечірньому зведенні Генштабу 17 листопада говорилося, що Сили оборони проводять заходи щодо розширення плацдарму на лівому березі.

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