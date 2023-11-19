RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Вербового, ЗСУ тримаються на лівому березі Дніпра — карта

Этот материал также доступен на русском
19.11.2023, 08:24
Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Вербового, ЗСУ тримаються на лівому березі Дніпра — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 71 бойове зіткнення. У напрямку Куп'янська було відбито сім атак у районах Синьківки та Петропавлівки.

Поблизу Кремінної ворог без успіху атакував у районі Торського.

Під Бахмутом українські воїни відбили вісім атак у районах Кліщіївки й Андріївки, одночасно тривають штурми на південному фланзі.
Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають великих втрат, безуспішними були 26 штурмів у районах Кераміка, Новобахмутівки, Степового та самої Авдіївки.
Також було відбито 22 атаки в районах Мар'їнки й Новомихайлівки та три в районі Старомайорського.
У Запорізькій області Сили оборони відбили штурми в районах Роботиного, Новопрокопівки та Вербового. Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.
На Херсонщині триває контрбатарейна боротьба, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра, б'ють окупантів.
Українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження піхоти. Ракетники й артилеристи вразили три пункти управління, три райони зосередження армії РФ, артилерійський засіб і склад боєприпасів.

Читайте також: ЗСУ просунулися до 8 км на лівому березі, міномети вже не дістають. Але РФ має артилерію

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнахерсонська областьДонбасавдіївкавтратиГенштабМар'їнканаступЗапорізька областьКуп'янськКреміннабахмутстаромайорськеРоботинеВербове

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 