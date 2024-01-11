Генштаб: РФ наступает по всему фронту, главные удары в районах Авдеевки и Марьинки — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами произошло в районах Авдеевки и Марьинки

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работина, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито пять атак в районах Синьковки.

Около Кременной украинские воины отбили шесть штурмов в районах Тернов и Веселого.

Под Бахмутом ВСУ отразили атаку в районе Клещеевки.

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, было отбито 24 штурма в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.

Также провалились 16 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки.

В Запорожской области Силы обороны отбили пять атак в районах Работина и Вербового.

В Херсонской области продолжается расширение плацдарма на левом берегу Днепра, было 11 безуспешных попыток выбить украинские подразделения в Крынках.

Украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, уничтожена управляемая авиационная ракета типа Х-59.

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения армии РФ, пункт управления, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

В настоящее время оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.

На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне – это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.

Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.

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