Генштаб: РФ наступает по всему фронту, главные удары в районах Авдеевки и Марьинки — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работина, Вербового и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения. В направлении Купянска отбито пять атак в районах Синьковки.
Около Кременной украинские воины отбили шесть штурмов в районах Тернов и Веселого.
Под Бахмутом ВСУ отразили атаку в районе Клещеевки.
Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, было отбито 24 штурма в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.
Также провалились 16 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки.
В Запорожской области Силы обороны отбили пять атак в районах Работина и Вербового.
В Херсонской области продолжается расширение плацдарма на левом берегу Днепра, было 11 безуспешных попыток выбить украинские подразделения в Крынках.
Украинская авиация нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава, уничтожена управляемая авиационная ракета типа Х-59.
Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения армии РФ, пункт управления, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.
- В настоящее время оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.
- На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне – это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.
- Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.
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