Генштаб: РФ наступає по всьому фронту, головні удари в районах Авдіївки та Мар'їнки — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень із росіянами сталася в районах Авдіївки та Мар'їнки

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 73 бойових зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито п'ять атак у районах Синьківки.

Біля Кремінної українські воїни відбили шість штурмів у районах Тернів та Веселого.

Під Бахмутом ЗСУ відбили атаку в районі Кліщіївки.

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку, було відбито 24 штурми в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Також провалилися 16 атак ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки.

У Запорізькій області Сили оборони відбили п'ять атак у районах Роботиного та Вербового.

На Херсонщині триває розширення плацдарму на лівому березі Дніпра, було 11 марних спроб вибити українські підрозділи у Кринках.

Українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, знищено керовану авіаційну ракету типу Х-59.

Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження армії РФ, пункт управління, два склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні – це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

Росія почала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.

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