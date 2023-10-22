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Генштаб: РФ наступает по всему фронту от Купянска до Запорожья, бои за Авдеевку — карта

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 07:38
Генштаб: РФ наступает по всему фронту от Купянска до Запорожья, бои за Авдеевку — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Приютного. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло более 80 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины отбили более 15 атак в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области и Надии Луганской области. 

В районе Кременной Силы обороны отбили более 10 атак вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества и Спорного.

Под Бахмутом оккупантам не дали пройти в районах Васюковки и Андреевки. Одновременно украинские подразделения штурмуют на южном фланге, наносят врагу потери в пехоте и технике, закрепляются.

Около временно оккупированного Донецка противник продолжает пытаться окружить Авдеевку, но ВСУ держатся и наносят россиянам значительные потери. Были отбиты 15 штурмов в районах Керамика, Авдеевки, Степового, Тоненького и Первомайского. 
Также безуспешными были более 20 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Победы, Пречистовки, Золотой Нивы и Старомайорского.

В Запорожской области были отбиты контратаки РФ севернее Приютного. Одновременно ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, наносят захватчикам потери, истощают их вдоль фронта.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили семь артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и два района сосредоточения врага. 
  • 19 октября главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.
  • Спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.
  • Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой. 

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Дмитрий Гриниченко
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