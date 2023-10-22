Генштаб: РФ наступает по всему фронту от Купянска до Запорожья, бои за Авдеевку — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Приютного. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло более 80 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины отбили более 15 атак в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области и Надии Луганской области.

В районе Кременной Силы обороны отбили более 10 атак вблизи Белогоровки, Серебрянского лесничества и Спорного.

Под Бахмутом оккупантам не дали пройти в районах Васюковки и Андреевки. Одновременно украинские подразделения штурмуют на южном фланге, наносят врагу потери в пехоте и технике, закрепляются.



Около временно оккупированного Донецка противник продолжает пытаться окружить Авдеевку, но ВСУ держатся и наносят россиянам значительные потери. Были отбиты 15 штурмов в районах Керамика, Авдеевки, Степового, Тоненького и Первомайского.

Также безуспешными были более 20 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Победы, Пречистовки, Золотой Нивы и Старомайорского.





В Запорожской области были отбиты контратаки РФ севернее Приютного. Одновременно ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, наносят захватчикам потери, истощают их вдоль фронта.





Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили семь артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и два района сосредоточения врага.

19 октября главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.

Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой. Смотрите также: Авдеевка. FPV-дрон уничтожил "Солнцепек" россиян. Видео детонации термобарических снарядов

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