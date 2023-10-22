Генштаб: РФ наступає на всьому фронті від Куп'янська до Запоріжжя, бої за Авдіївку — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Приютного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося понад 80 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили понад 15 атак у районах Іванівки та Синьківки Харківської області та Надії Луганської області.

У районі Кремінної Сили оборони відбили понад 10 атак поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва та Спірного.

Під Бахмутом окупантам не дали пройти в районах Васюківки та Андріївки. Водночас українські підрозділи штурмують на південному фланзі, завдають ворогові втрат у піхоті та техніці, закріплюються.





Біля тимчасово окупованого Донецька противник продовжує намагатися оточити Авдіївку, але ЗСУ тримаються та завдають росіянам значних втрат. Було відбито 15 штурмів у районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського.

Також безуспішними було понад 20 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Побєди, Пречистівки, Золотої Ниви та Старомайорського.





У Запорізькій області були відбиті контратаки РФ на північ від Приютного. Одночасно ЗСУ продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, завдають загарбникам втрати, виснажують їх уздовж фронту.





Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили сім артилерійських засобів, станцію радіолокації, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс і два райони зосередження ворога.

19 жовтня головком ЗСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.

Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

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