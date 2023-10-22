RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: РФ наступає на всьому фронті від Куп'янська до Запоріжжя, бої за Авдіївку — карта

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 07:38
Генштаб: РФ наступає на всьому фронті від Куп'янська до Запоріжжя, бої за Авдіївку — карта - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Приютного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося понад 80 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили понад 15 атак у районах Іванівки та Синьківки Харківської області та Надії Луганської області.

У районі Кремінної Сили оборони відбили понад 10 атак поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва та Спірного.

Під Бахмутом окупантам не дали пройти в районах Васюківки та Андріївки. Водночас українські підрозділи штурмують на південному фланзі, завдають ворогові втрат у піхоті та техніці, закріплюються.

Біля тимчасово окупованого Донецька противник продовжує намагатися оточити Авдіївку, але ЗСУ тримаються та завдають росіянам значних втрат. Було відбито 15 штурмів у районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського.
Також безуспішними було понад 20 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Побєди, Пречистівки, Золотої Ниви та Старомайорського.

У Запорізькій області були відбиті контратаки РФ на північ від Приютного. Одночасно ЗСУ продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, завдають загарбникам втрати, виснажують їх уздовж фронту.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили сім артилерійських засобів, станцію радіолокації, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс і два райони зосередження ворога.
  • 19 жовтня головком ЗСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
  • Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.
  • Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

Дивіться також Авдіївка. FPV-дрон знищив "Солнцепек" росіян. Відео детонації термобаричних снарядів

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасавдіївкавтратиГенштабМар'їнканаступЗапорізька областьКуп'янськКреміннабахмут

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 