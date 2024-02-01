Генштаб: РФ наступает по всей линии фронта, ожесточенно штурмует район Авдеевки — карта

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами за сутки зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Золотой Нивы, Приютного, Вербового, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито шесть атак в районе Синьковки.

Около Кременной ВСУ отбили девять атак в районах Тернов, Торского и Ямполовки.

Под Бахмутом украинские воины отбили шесть атак в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку с большими потерями, Силы обороны отбили 19 атак в районах самого города, Невельского и Первомайского.

Также отбито 10 атак в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки под Марьинкой. Провалилась атака вблизи Золотой Нивы.

В Запорожской области безуспешными были восемь штурмов в районах Приютного, Вербового и Работино.

Украинские подразделения продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, захватчики три раза безуспешно штурмовали Крынки.

Авиация ВСУ нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также двум зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики поразили пять артиллерийских средств, склад боеприпасов и четыре средства противовоздушной обороны.

В декабре 2023 года министр Камышин заявил, что Украина планирует начать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО, а первые образцы этих боеприпасов уже проходят испытания.

14 января сообщалось, что правительство Швеции стимулирует наращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для помощи Украине.

28 января генерал-лейтенант заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155 мм ежемесячно.

Читайте также: Евросоюз может предоставить Украине до марта не миллион артснарядов, а 600 000 – Bloomberg