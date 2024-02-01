Генштаб: Росія наступає по всій лінії фронту, запекло штурмує район Авдіївки — карта боїв

Найбільшу кількість бойових зіткнень із росіянами за добу зафіксовано поблизу Авдіївки та Мар'їнки

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 66 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито шість атак у районі Синьківки.

Біля Кремінної ЗСУ відбили дев'ять атак у районах Тернів, Торського та Ямполівки.

Під Бахмутом українські воїни відбили шість атак у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки й Андріївки.

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку з великими втратами, Сили оборони відбили 19 атак у районах самого міста, Невельського та Первомайського.

Також відбито 10 атак у районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки під Мар'їнкою. Провалилася атака поблизу Золотої Ниви.

На Запоріжжі безуспішними були вісім штурмів у районах Приютного, Вербового та Роботиного.

Українські підрозділи продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, загарбники тричі без успіху штурмували Кринки.

Авіація ЗСУ завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також двох зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники уразили п'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів і чотири засоби протиповітряної оборони.

У грудні 2023 року міністр Камишін заявив, що Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а перші зразки цих боєприпасів уже проходять випробування.

14 січня повідомлялося, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.

28 січня генерал-лейтенант заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155 мм щомісяця.

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