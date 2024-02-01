Генштаб: Росія наступає по всій лінії фронту, запекло штурмує район Авдіївки — карта боїв
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Золотої Ниви, Приютного, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 66 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито шість атак у районі Синьківки.

Генштаб: Росія наступає по всій лінії фронту, запекло штурмує район Авдіївки — карта боїв

Біля Кремінної ЗСУ відбили дев'ять атак у районах Тернів, Торського та Ямполівки.

Генштаб: Росія наступає по всій лінії фронту, запекло штурмує район Авдіївки — карта боїв

Під Бахмутом українські воїни відбили шість атак у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки й Андріївки.

Генштаб: Росія наступає по всій лінії фронту, запекло штурмує район Авдіївки — карта боїв

Росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку з великими втратами, Сили оборони відбили 19 атак у районах самого міста, Невельського та Первомайського.

Також відбито 10 атак у районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки під Мар'їнкою. Провалилася атака поблизу Золотої Ниви.

Генштаб: Росія наступає по всій лінії фронту, запекло штурмує район Авдіївки — карта боїв

На Запоріжжі безуспішними були вісім штурмів у районах Приютного, Вербового та Роботиного.

Генштаб: Росія наступає по всій лінії фронту, запекло штурмує район Авдіївки — карта боїв

Українські підрозділи продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, загарбники тричі без успіху штурмували Кринки.

Генштаб: Росія наступає по всій лінії фронту, запекло штурмує район Авдіївки — карта боїв

Авіація ЗСУ завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також двох зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники уразили п'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів і чотири засоби протиповітряної оборони.

  • У грудні 2023 року міністр Камишін заявив, що Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а перші зразки цих боєприпасів уже проходять випробування.
  • 14 січня повідомлялося, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.
  • 28 січня генерал-лейтенант заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155 мм щомісяця.

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