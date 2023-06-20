UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: РФ наступает у Бахмута, Кременной, Марьинки. Оборона на юге, 72 авиаудара — карта

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 19:38
Генштаб: РФ наступает у Бахмута, Кременной, Марьинки. Оборона на юге, 72 авиаудара — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной и Марьинки, стоят в обороне в Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за день на Донбассе произошло 35 боевых столкновений. Россияне наступали в направлении Кременная-Ямполовка. 

В районе Бахмута противник атаковал в сторону Орехово-Васильевки, успеха не имел.

Фронт в районе Кременной и Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи временно оккупированного Донецка враг наступал в направлении Новомихайловки, Силы обороны отбились. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

В Запорожской и Херсонской областях захватчики продолжают стоять в обороне. Ведут ожесточенные артиллерийские обстрелы по всей линии фронта, на протяжении суток нанесено 72 авиационных удара. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения пехоты и два — по зенитно-ракетным комплексам. Также уничтожены три беспилотника-разведчика. 

Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, один район сосредоточения личного состава и техники, три станции радиоэлектронной бороьюы, 17 артиллерийских подразделений на позициях, одно средство ПВО и еще один важный объект армии РФ.

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 

Читайте также: Минобороны: Наступление ВСУ в Запорожской области идет по плану. Главный удар еще впереди 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагенштабКременнаябахмутМарьинкаДонецкДонбасснаступлениезапорожская областьпотери
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 