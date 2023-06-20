Генштаб: РФ наступает у Бахмута, Кременной, Марьинки. Оборона на юге, 72 авиаудара — карта

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута, Кременной и Марьинки, стоят в обороне в Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за день на Донбассе произошло 35 боевых столкновений. Россияне наступали в направлении Кременная-Ямполовка.

В районе Бахмута противник атаковал в сторону Орехово-Васильевки, успеха не имел.

Вблизи временно оккупированного Донецка враг наступал в направлении Новомихайловки, Силы обороны отбились.

В Запорожской и Херсонской областях захватчики продолжают стоять в обороне. Ведут ожесточенные артиллерийские обстрелы по всей линии фронта, на протяжении суток нанесено 72 авиационных удара.

Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения пехоты и два — по зенитно-ракетным комплексам. Также уничтожены три беспилотника-разведчика.

Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, один район сосредоточения личного состава и техники, три станции радиоэлектронной бороьюы, 17 артиллерийских подразделений на позициях, одно средство ПВО и еще один важный объект армии РФ.

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

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