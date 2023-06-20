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Генштаб: РФ наступає у Бахмута, Кремінної, Мар'їнки. Оборона на півдні, 72 авіаудари — карта

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 19:38
Генштаб: РФ наступає у Бахмута, Кремінної, Мар'їнки. Оборона на півдні, 72 авіаудари — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Бахмута, Кремінної та Мар'їнки, стоять в обороні у Запорізькій області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за день на Донбасі сталося 35 бойових зіткнень. Росіяни наступали у напрямку Кремінна-Ямполівка.

У районі Бахмута противник атакував у бік Оріхово-Василівки, успіху не мав.

Фронт у районі Кремінної та Бахмута (Карта: Military Land)

Поблизу тимчасово окупованого Донецька ворог наступав у напрямку Новомихайлівки, Сили оборони відбилися.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

У Запорізькій та Херсонській областях загарбники продовжують стояти в обороні. Ведуть запеклі артилерійські обстріли по всій лінії фронту, протягом доби завдано 72 авіаційних ударів.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження піхоти і два — по зенітно-ракетних комплексах. Також знищено три безпілотники-розвідники.

Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, один район зосередження особистого складу та техніки, три станції радіоелектронної боротьби, 17 артилерійських підрозділів на позиціях, один засіб ППО та ще один важливий об'єкт армії РФ.

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Читайте також: Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду

Дмитро Гриниченко
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