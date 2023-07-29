Генштаб: РФ наступает у Кременной и Марьинки. ВСУ идут на Мелитополь и Бердянск — карта

Российские оккупанты наступают в районе Кременной и Марьинки, Вооруженные Силы Украины продвигаются в направлении Мелитополя и Бердянска. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 27 боевых столкновений. В районе Кременной россияне наступали около Серебрянского лесничества и Белогоровки, Силы обороны отбились.





Вблизи временно оккупированного Донецка украинские воины продолжают сдерживать атаки врага в районе Марьинки. По всему фронту идут ожесточенные артиллерийские обстрелы и авиационные удары.





Также ВСУ продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах, бьют артиллерией по обнаруженным целям, ведут контрбатарейную борьбу. Оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения украинских соединений.





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