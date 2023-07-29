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Генштаб: РФ наступает у Кременной и Марьинки. ВСУ идут на Мелитополь и Бердянск — карта

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 07:04
Генштаб: РФ наступает у Кременной и Марьинки. ВСУ идут на Мелитополь и Бердянск — карта - Фото
Снайпер ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Кременной и Марьинки, Вооруженные Силы Украины продвигаются в направлении Мелитополя и Бердянска. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 27 боевых столкновений. В районе Кременной россияне наступали около Серебрянского лесничества и Белогоровки, Силы обороны отбились.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)
Вблизи временно оккупированного Донецка украинские воины продолжают сдерживать атаки врага в районе Марьинки. По всему фронту идут ожесточенные артиллерийские обстрелы и авиационные удары. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Также ВСУ продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах, бьют артиллерией по обнаруженным целям, ведут контрбатарейную борьбу. Оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения украинских соединений. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
Ракетчики и артиллеристы поразили восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов. 

Читайте также: NYT: ВСУ в контрнаступлении будут пытаться продвинуться в направлении Токмака, а дальше – на Мелитополь

Дмитрий Гриниченко
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