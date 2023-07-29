Генштаб: РФ наступает у Кременной и Марьинки. ВСУ идут на Мелитополь и Бердянск — карта
29.07.2023, 07:04
Снайпер ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районе Кременной и Марьинки, Вооруженные Силы Украины продвигаются в направлении Мелитополя и Бердянска. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 27 боевых столкновений. В районе Кременной россияне наступали около Серебрянского лесничества и Белогоровки, Силы обороны отбились.
Вблизи временно оккупированного Донецка украинские воины продолжают сдерживать атаки врага в районе Марьинки. По всему фронту идут ожесточенные артиллерийские обстрелы и авиационные удары.
Также ВСУ продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах, бьют артиллерией по обнаруженным целям, ведут контрбатарейную борьбу. Оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения украинских соединений.
Украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
Ракетчики и артиллеристы поразили восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время наступления каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то, что оно идет "медленнее", чем ожидалось.
- Глава Пентагона убежден: У ВСУ достаточно возможностей для продолжения контрнаступления.
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