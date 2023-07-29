Генштаб: РФ наступає біля Кремінної та Мар'їнки. ЗСУ йдуть на Мелітополь та Бердянськ — карта

Російські окупанти наступають у районі Кремінної та Мар'їнки, Збройні Сили України просуваються у напрямку Мелітополя та Бердянська. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 27 бойових зіткнень. У районі Кремінної росіяни наступали біля Серебрянського лісництва та Білогорівки, Сили оборони відбилися.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька українські воїни продовжують стримувати атаки ворога у районі Мар'їнки. По всьому фронту йдуть запеклі артилерійські обстріли та авіаційні удари.

Також ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах, б'ють артилерією по виявлених цілях, ведуть контрбатарейну боротьбу. Окупанти зосереджені на недопущенні просування українських з'єднань.

Українська авіація завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Ракетники та артилеристи вразили вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад паливно-мастильних матеріалів.

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