Генштаб: РФ наступает у Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка. Атакует Работино — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, а также контратакуют вблизи Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что на фронте за сутки произошло 28 боевых столкновений. В районе Купянска россияне атаковали вблизи Новоселовского, успеха не имели.

Вблизи Кременной Силы обороны отбили атаки в районе Новоегоровки.

Под Бахмутом украинские воины не дали врагу пройти в районах Зализнянского, Клещеевки и Белой Горы.

Около временно оккупированного Донецка ВСУ продолжают сдерживать атаки в районе Марьинки.

В Запорожской области были отбиты атаки в районе недавно освобожденного Работино. Одновременно украинские соединения ведут наступательную операцию в направлении Мелитополя, закрепляются, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения пехоты, техники и вооружения, 14 артиллерийских средств на позициях, склад боеприпасов и ЗРК.

4 августа в Минобороны сообщили, что на юге, где идет наступательная операция украинских войск, Силы обороны местами прорвали первую линию обороны и сейчас предстают перед определенными трудностями на следующей, промежуточной.

На днях генерал Тарнавский в интервью The Guardian сказал, что россияне потратили 60% времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на вторую и третью.

ВСУ: Вторая линия обороны РФ на юге тоже достаточно мощная. Но не такие крепкие траншеи.

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