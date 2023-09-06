Генштаб: РФ наступає біля Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька. Атакує Роботине — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, а також контратакують поблизу Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що на фронті за добу сталося 28 бойових зіткнень. У районі Куп'янська росіяни атакували поблизу Новоселівського, успіху не мали.

Поблизу Кремінної Сили оборони відбили атаки у районі Новоєгорівки.

Під Бахмутом українські воїни не дали ворогові пройти в районах Залізнянського, Кліщіївки та Білої Гори.

Біля тимчасово окупованого Донецька ЗСУ продовжують стримувати атаки у районі Мар'їнки.

На Запоріжжі були відбиті атаки в районі нещодавно звільненого Роботиного. Одночасно українські з'єднання ведуть наступальну операцію у напрямку Мелітополя, закріплюються, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також два — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили район зосередження піхоти, техніки та озброєння, 14 артилерійських засобів на позиціях, склад боєприпасів та ЗРК.

4 серпня у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній.

Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.

ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні теж досить потужна. Але не такі міцні траншеї.

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