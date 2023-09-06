Генштаб: РФ наступає біля Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька. Атакує Роботине — карта
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, а також контратакують поблизу Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що на фронті за добу сталося 28 бойових зіткнень. У районі Куп'янська росіяни атакували поблизу Новоселівського, успіху не мали.
Поблизу Кремінної Сили оборони відбили атаки у районі Новоєгорівки.
Під Бахмутом українські воїни не дали ворогові пройти в районах Залізнянського, Кліщіївки та Білої Гори.
Біля тимчасово окупованого Донецька ЗСУ продовжують стримувати атаки у районі Мар'їнки.
На Запоріжжі були відбиті атаки в районі нещодавно звільненого Роботиного. Одночасно українські з'єднання ведуть наступальну операцію у напрямку Мелітополя, закріплюються, ведуть контрбатарейну боротьбу.
Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також два — по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили район зосередження піхоти, техніки та озброєння, 14 артилерійських засобів на позиціях, склад боєприпасів та ЗРК.
- 4 серпня у Міноборони повідомили, що на півдні, де триває наступальна операція українських військ, Сили оборони подекуди прорвали першу лінію оборони й зараз постають перед певними труднощами на наступній, проміжній.
- Днями генерал Тарнавський в інтерв'ю The Guardian сказав, що росіяни витратили 60% часу і ресурсів на будівництво першої лінії оборони й лише по 20% – на другу і третю.
- ЗСУ: Друга лінія оборони РФ на півдні теж досить потужна. Але не такі міцні траншеї.
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