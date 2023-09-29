Генштаб: РФ наступает в районах Кременной и Донецка, атакует с южного направления — карта

Российские оккупанты наступают в районах Кременной, Донецка, Урожайного и Червоного Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 21 боевое столкновение. В районе Кременной россияне атаковали в направлении Белогоровки, успеха не имели.

Вблизи временно оккупированного Донецка ВСУ отбили атаки врага южнее Авдеевки, в районе Невельского и Новомихайловки, также было шесть неудачных штурмов в районе Марьинки.

На Времевском выступе Силы обороны не дали захватчикам пройти около Урожайного.

В Запорожской области армия РФ пробовала отбить позиции в районе Червоного, но безуспешно. Одновременно украинские соединения продолжают наступление в направлении Мелитополя и атаки под Бахмутом, противник несет потери в живой силе и технике, а также истощается.



Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, один удар по зенитно-ракетному комплексу и два — по станциям радиоэлектронной борьбы.

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