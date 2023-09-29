UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: РФ наступает в районах Кременной и Донецка, атакует с южного направления — карта

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 07:26
Генштаб: РФ наступает в районах Кременной и Донецка, атакует с южного направления — карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Кременной, Донецка, Урожайного и Червоного Запорожской области. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. 

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 21 боевое столкновение. В районе Кременной россияне атаковали в направлении Белогоровки, успеха не имели.

Вблизи временно оккупированного Донецка ВСУ отбили атаки врага южнее Авдеевки, в районе Невельского и Новомихайловки, также было шесть неудачных штурмов в районе Марьинки. 

На Времевском выступе Силы обороны не дали захватчикам пройти около Урожайного. 

В Запорожской области армия РФ пробовала отбить позиции в районе Червоного, но безуспешно. Одновременно украинские соединения продолжают наступление в направлении Мелитополя и атаки под Бахмутом, противник несет потери в живой силе и технике, а также истощается. 


Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, один удар по зенитно-ракетному комплексу и два — по станциям радиоэлектронной борьбы.
Ракетчики и артиллеристы поразили ЗРК, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов. 

Читайте также: РФ провела безуспешные контратаки, демонстрирует минимальные возможности в наступлении – союзники

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбассавдеевказапорожская областьнаступлениепотериМарьинкабахмутгенштабКременнаяВремевский выступ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 