Генштаб: РФ наступає в районах Кремінної та Донецька, атакує з південного напрямку — карта
Російські окупанти наступають у районах Кремінної, Донецька, Урожайного та Червоного Запорізької області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 21 бойове зіткнення. У районі Кремінної росіяни атакували у напрямку Білогорівки, успіху не мали.
Поблизу тимчасово окупованого Донецька ЗСУ відбили атаки ворога на південь від Авдіївки, в районі Невельського та Новомихайлівки, також було шість невдалих штурмів у районі Мар'їнки.
На Времівському виступі Сили оборони не дали загарбникам пройти біля Урожайного.
На Запоріжжі армія РФ намагалася відбити позиції в районі Червоного, але безуспішно. Одночасно українські з'єднання продовжують наступ у напрямку Мелітополя та атаки під Бахмутом, противник зазнає втрат у живій силі та техніці, а також виснажується.
Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, один удар по зенітно-ракетному комплексу та два – по станціях радіоелектронної боротьби.
- Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони мають прорив на фланзі Вербового у Запорізькій області та продовжують рухатися далі.
- Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
- Президент Зеленський заявив, що знає, де саме на фронті Сили оборони України мають намір прорвати оборонні лінії російських окупантів, але не казатиме ЗМІ.
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