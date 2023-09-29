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Генштаб: РФ наступає в районах Кремінної та Донецька, атакує з південного напрямку — карта

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29.09.2023, 07:26
Генштаб: РФ наступає в районах Кремінної та Донецька, атакує з південного напрямку — карта - Фото
Танк ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Кремінної, Донецька, Урожайного та Червоного Запорізької області. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 21 бойове зіткнення. У районі Кремінної росіяни атакували у напрямку Білогорівки, успіху не мали.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька ЗСУ відбили атаки ворога на південь від Авдіївки, в районі Невельського та Новомихайлівки, також було шість невдалих штурмів у районі Мар'їнки.

На Времівському виступі Сили оборони не дали загарбникам пройти біля Урожайного.

На Запоріжжі армія РФ намагалася відбити позиції в районі Червоного, але безуспішно. Одночасно українські з'єднання продовжують наступ у напрямку Мелітополя та атаки під Бахмутом, противник зазнає втрат у живій силі та техніці, а також виснажується.


Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, один удар по зенітно-ракетному комплексу та два – по станціях радіоелектронної боротьби.
Ракетники та артилеристи вразили ЗРК, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів.

Читайте також: РФ провела безуспішні контратаки, демонструє мінімальні можливості наступу – союзники

Дмитро Гриниченко
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