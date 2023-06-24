Генштаб: РФ наступает возле Кременной, Донецка и Угледара. Контратаки у Макаровки — карта

Российские оккупанты наступают в районе Кременной, Донецка и Угледара, продолжают попытки отбить освобожденную Макаровку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло более 28 боевых столкновений. В районе Кременной враг наступал в направлении Веселого и севернее Дибровы, успеха не имел.





Вблизи Донецка россияне атаковали в районах Авдеевки, Марьинки, Угледара и Золотой Нивы, ВСУ отбились.

В Запорожской области противник стоит в обороне и пытается отбить наступление Сил обороны, не оставляет попыток вернуть утраченные позиции в районе недавно освобожденной Макаровки.

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава.

Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения пехоты и техники, 15 артиллерийских подразделений на позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и пять средств противовоздушной обороны.

22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.

В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.

Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта.

Читайте также: Кулеба: Контрнаступлений будет столько, сколько нужно

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.