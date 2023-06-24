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Генштаб: РФ наступает возле Кременной, Донецка и Угледара. Контратаки у Макаровки — карта

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2023, 07:14
Генштаб: РФ наступает возле Кременной, Донецка и Угледара. Контратаки у Макаровки — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Кременной, Донецка и Угледара, продолжают попытки отбить освобожденную Макаровку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло более 28 боевых столкновений. В районе Кременной враг наступал в направлении Веселого и севернее Дибровы, успеха не имел.

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)
Вблизи Донецка россияне атаковали в районах Авдеевки, Марьинки, Угледара и Золотой Нивы, ВСУ отбились. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

В Запорожской области противник стоит в обороне и пытается отбить наступление Сил обороны, не оставляет попыток вернуть утраченные позиции в районе недавно освобожденной Макаровки. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава. 

Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения пехоты и техники, 15 артиллерийских подразделений на позициях, два средства радиоэлектронной борьбы и пять средств противовоздушной обороны. 

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь. Успех в сторону Токмака и Пологов — карта.

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Дмитрий Гриниченко
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