RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: РФ наступає біля Кремінної, Донецька та Вугледара. Контратакує в районі Макарівки — карта

Этот материал также доступен на русском
24.06.2023, 07:14
Генштаб: РФ наступає біля Кремінної, Донецька та Вугледара. Контратакує в районі Макарівки — карта - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Кремінної, Донецька та Вугледара, продовжують спроби відбити звільнену Макарівку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на Донбасі сталося понад 28 бойових зіткнень. У районі Кремінної ворог наступав у напрямку Веселого та північніше Діброви, успіху не мав.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)
Поблизу Донецька росіяни атакували в районах Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара та Золотої Ниви, ЗСУ відбилися.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

У Запорізькій області противник стоїть в обороні та намагається відбити наступ Сил оборони, не полишає спроб повернути втрачені позиції в районі нещодавно звільненої Макарівки.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу.

Ракетники та артилеристи вразили чотири райони зосередження піхоти та техніки, 15 артилерійських підрозділів на позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та п'ять засобів протиповітряної оборони.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.
  • Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта. 

Читайте також: Кулеба: Контрнаступів буде стільки, скільки потрібно

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасавдіївкаГенштабМар'їнканаступЗапорізька областьКреміннаВугледарМакарівка
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 