Генштаб: РФ наступає біля Кремінної, Донецька та Вугледара. Контратакує в районі Макарівки — карта

Російські окупанти наступають у районі Кремінної, Донецька та Вугледара, продовжують спроби відбити звільнену Макарівку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на Донбасі сталося понад 28 бойових зіткнень. У районі Кремінної ворог наступав у напрямку Веселого та північніше Діброви, успіху не мав.





Поблизу Донецька росіяни атакували в районах Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара та Золотої Ниви, ЗСУ відбилися.

У Запорізькій області противник стоїть в обороні та намагається відбити наступ Сил оборони, не полишає спроб повернути втрачені позиції в районі нещодавно звільненої Макарівки.

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу.

Ракетники та артилеристи вразили чотири райони зосередження піхоти та техніки, 15 артилерійських підрозділів на позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та п'ять засобів протиповітряної оборони.

22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використати резерви, щоб завдати контрудари.

Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь. Успіх у бік Токмака та Пологів — карта.

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