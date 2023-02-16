Генштаб: РФ провалила модернизацию ракеты Х-101. Могут появиться более смертоносные модели

Россия пыталась модернизировать крылатую ракету Х-101, оккупанты могут изобрести более смертоносные модели вооружений. Об этом сообщил на брифинге представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Николай Данилюк.

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По его словам, исследования и статистика работы системы противовоздушной обороны показали, что последняя модернизация ракеты Х-101 не оправдала ожиданий Москвы.

Он отметил, что россиянам не удалось массово прорывать украинскую ПВО, а поэтому попытки усовершенствовать высокоточное оружие провалились. Данилюк подчеркнул, что ракеты оккупантов все чаще падают на территории РФ, не долетая до Украины.

Военный заявил, что задумка модификации Х-101 говорит о том, что Россия не отказывается от тактики ракетного террора и собирается продолжать обстрелы.

"Поэтому могут появиться другие новые модификации и технические решения, направленные на повышение точности и смертоносности российских ракет", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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