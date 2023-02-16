Генштаб: РФ провалила модернизацию ракеты Х-101. Могут появиться более смертоносные модели
Россия пыталась модернизировать крылатую ракету Х-101, оккупанты могут изобрести более смертоносные модели вооружений. Об этом сообщил на брифинге представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Николай Данилюк.
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По его словам, исследования и статистика работы системы противовоздушной обороны показали, что последняя модернизация ракеты Х-101 не оправдала ожиданий Москвы.
Он отметил, что россиянам не удалось массово прорывать украинскую ПВО, а поэтому попытки усовершенствовать высокоточное оружие провалились. Данилюк подчеркнул, что ракеты оккупантов все чаще падают на территории РФ, не долетая до Украины.
Военный заявил, что задумка модификации Х-101 говорит о том, что Россия не отказывается от тактики ракетного террора и собирается продолжать обстрелы.
"Поэтому могут появиться другие новые модификации и технические решения, направленные на повышение точности и смертоносности российских ракет", — резюмировал он.
- Российские оккупанты нанесли удар по объекту критической инфраструктуры во Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 16 февраля. В Павлограде российские ракеты разрушили семь частных домов и повредили промышленное предприятие.
- Также зафиксирован прилет по объекту критической инфраструктуры в районе Кропивницкого.
- Два ракетных удара были нанесены по Кременчугу. В районе Полтавы появлялись беспилотники.
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