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Генштаб: РФ провалила модернизацию ракеты Х-101. Могут появиться более смертоносные модели

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 12:09
Генштаб: РФ провалила модернизацию ракеты Х-101. Могут появиться более смертоносные модели - Фото
Бомбардировщик Ту-95МС и ракета Х-101 (Фото: ресурс оккупантов)

Россия пыталась модернизировать крылатую ракету Х-101, оккупанты могут изобрести более смертоносные модели вооружений. Об этом сообщил на брифинге представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Николай Данилюк.

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По его словам, исследования и статистика работы системы противовоздушной обороны показали, что последняя модернизация ракеты Х-101 не оправдала ожиданий Москвы. 

Он отметил, что россиянам не удалось массово прорывать украинскую ПВО, а поэтому попытки усовершенствовать высокоточное оружие провалились. Данилюк подчеркнул, что ракеты оккупантов все чаще падают на территории РФ, не долетая до Украины. 

Военный заявил, что задумка модификации Х-101 говорит о том, что Россия не отказывается от тактики ракетного террора и собирается продолжать обстрелы.

"Поэтому могут появиться другие новые модификации и технические решения, направленные на повышение точности и смертоносности российских ракет", — резюмировал он.

Читайте также: Ночью Россия нанесла ракетный удар по Украине. ПВО сбила 16 ракет – Воздушные силы

Дмитро Гриниченко
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война ракетный удар обстрелы генштаб Ту-95МС Х-101
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