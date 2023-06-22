Генштаб: РФ пытается отбить Пятихатки в Запорожской области, атакует на Донбассе — карта
Российские оккупанты пытаются отбить освобожденные Пятихатки в Запорожской области, а также наступают в районе Кременной, Бахмута и Донецка. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 40 боевых столкновений. Около Кременной россияне наступали в районе Дибровы и Белогоровки Луганской области, а также Серебрянки Донецкой области.
В районе Бахмута противник атаковал в направлении Орехово-Василевки, Ивановского и Белой Горы, ВСУ отбились.
Также враг наступал на Авдеевку, Северное, Первомайское, Марьинку, Победу, Новомихайловку и Угледар вблизи Донецка, успеха не имел.
В Запорожской области захватчики продолжают стоять в обороне, проводили безуспешные атаки на недавно освобожденные Пятихатки.
Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и шесть ударов по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, ЗРК, два района сосредоточения личного состава и техники, 13 артиллерийских систем на позициях, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
- 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
- Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
- 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
Читайте также: Минобороны: Наступление ВСУ в Запорожской области идет по плану. Главный удар еще впереди
Комментарии