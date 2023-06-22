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Генштаб: РФ пытается отбить Пятихатки в Запорожской области, атакует на Донбассе — карта

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2023, 07:03
Генштаб: РФ пытается отбить Пятихатки в Запорожской области, атакует на Донбассе — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты пытаются отбить освобожденные Пятихатки в Запорожской области, а также наступают в районе Кременной, Бахмута и Донецка. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 40 боевых столкновений. Около Кременной россияне наступали в районе Дибровы и Белогоровки Луганской области, а также Серебрянки Донецкой области. 

В районе Бахмута противник атаковал в направлении Орехово-Василевки, Ивановского и Белой Горы, ВСУ отбились. 

Фронт в районе Кременной и Бахмута (Карта: Military Land)

Также враг наступал на Авдеевку, Северное, Первомайское, Марьинку, Победу, Новомихайловку и Угледар вблизи Донецка, успеха не имел. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

В Запорожской области захватчики продолжают стоять в обороне, проводили безуспешные атаки на недавно освобожденные Пятихатки. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и шесть ударов по зенитно-ракетным комплексам. 

Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, ЗРК, два района сосредоточения личного состава и техники, 13 артиллерийских систем на позициях, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. 

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 

Читайте также: Минобороны: Наступление ВСУ в Запорожской области идет по плану. Главный удар еще впереди 

Дмитрий Гриниченко
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