Генштаб: Росія намагається відбити П'ятихатки на Запоріжжі, наступає на Донбасі — карта

Російські окупанти намагаються відбити звільнені П'ятихатки у Запорізькій області, а також наступають у районі Кремінної, Бахмута та Донецька. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 40 бойових зіткнень. Біля Кремінної росіяни наступали в районі Діброви та Білогорівки Луганської області, а також Серебрянки Донецької області.

У районі Бахмута противник атакував у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори, ЗСУ відбилися.

Також ворог наступав на Авдіївку, Сєверне, Первомайське, Мар'їнку, Побєду, Новомихайлівку та Вугледар поблизу Донецька, успіху не мав.

На Запоріжжі загарбники продовжують стояти в обороні, проводили безуспішні атаки на нещодавно звільнені П'ятихатки.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та шість ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, ЗРК, два райони зосередження особового складу та техніки, 13 артилерійських систем на позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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