RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Росія намагається відбити П'ятихатки на Запоріжжі, наступає на Донбасі — карта

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 07:03
Генштаб: Росія намагається відбити П'ятихатки на Запоріжжі, наступає на Донбасі — карта - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти намагаються відбити звільнені П'ятихатки у Запорізькій області, а також наступають у районі Кремінної, Бахмута та Донецька. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 40 бойових зіткнень. Біля Кремінної росіяни наступали в районі Діброви та Білогорівки Луганської області, а також Серебрянки Донецької області.

У районі Бахмута противник атакував у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори, ЗСУ відбилися.

Фронт у районі Кремінної та Бахмута (Карта: Military Land)

Також ворог наступав на Авдіївку, Сєверне, Первомайське, Мар'їнку, Побєду, Новомихайлівку та Вугледар поблизу Донецька, успіху не мав.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

На Запоріжжі загарбники продовжують стояти в обороні, проводили безуспішні атаки на нещодавно звільнені П'ятихатки.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та шість ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, ЗРК, два райони зосередження особового складу та техніки, 13 артилерійських систем на позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів.

  • 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
  • Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
  • 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Читайте також: Міноборони: Наступ ЗСУ у Запорізькій області йде за планом. Головний удар ще попереду

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаавдіївкаГенштабМар'їнканаступЗапорізька областьКреміннабахмутВугледарП'ятихатки
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 