Генштаб: Росія намагається відбити П'ятихатки на Запоріжжі, наступає на Донбасі — карта
Російські окупанти намагаються відбити звільнені П'ятихатки у Запорізькій області, а також наступають у районі Кремінної, Бахмута та Донецька. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 40 бойових зіткнень. Біля Кремінної росіяни наступали в районі Діброви та Білогорівки Луганської області, а також Серебрянки Донецької області.
У районі Бахмута противник атакував у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори, ЗСУ відбилися.
Також ворог наступав на Авдіївку, Сєверне, Первомайське, Мар'їнку, Побєду, Новомихайлівку та Вугледар поблизу Донецька, успіху не мав.
На Запоріжжі загарбники продовжують стояти в обороні, проводили безуспішні атаки на нещодавно звільнені П'ятихатки.
Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та шість ударів по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, ЗРК, два райони зосередження особового складу та техніки, 13 артилерійських систем на позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів.
- 15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.
- Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
- 19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.
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