Генштаб: РФ снова наступает в Бахмуте. Бои под Купянском, Кременной и Марьинкой — карта

Российские оккупанты снова начали атаковать в районе Бахмута, идут ожесточенные бои в районе Купянска, Кременной и Марьинки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 29 боевых столкновений. В направлении Купянска противник наступал около Новоселовского Луганской области (район Сватово), успеха не имел.

В районе Кременной россияне атаковали вблизи Белогоровки, ВСУ отбились. В Бахмуте враг начал наступать в сторону Ивановского (трасса на Константиновку, юго-западная окраина Бахмута), Силы обороны устояли.

В районе Донецка украинские воины отбили все атаки в Марьинке.

Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения пехоты за сутки, уничтожено шесть беспилотников-разведчиков.

Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, два района сосредоточения вооружения и техники, четыре склада боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.