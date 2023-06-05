Генштаб: РФ снова наступает в Бахмуте. Бои под Купянском, Кременной и Марьинкой — карта
05.06.2023, 06:54
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты снова начали атаковать в районе Бахмута, идут ожесточенные бои в районе Купянска, Кременной и Марьинки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 29 боевых столкновений. В направлении Купянска противник наступал около Новоселовского Луганской области (район Сватово), успеха не имел.
В районе Кременной россияне атаковали вблизи Белогоровки, ВСУ отбились. В Бахмуте враг начал наступать в сторону Ивановского (трасса на Константиновку, юго-западная окраина Бахмута), Силы обороны устояли.
В районе Донецка украинские воины отбили все атаки в Марьинке.
Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения пехоты за сутки, уничтожено шесть беспилотников-разведчиков.
Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, два района сосредоточения вооружения и техники, четыре склада боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению, и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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