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Генштаб: РФ снова наступает в Бахмуте. Бои под Купянском, Кременной и Марьинкой — карта

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 06:54
Генштаб: РФ снова наступает в Бахмуте. Бои под Купянском, Кременной и Марьинкой — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты снова начали атаковать в районе Бахмута, идут ожесточенные бои в районе Купянска, Кременной и Марьинки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 29 боевых столкновений. В направлении Купянска противник наступал около Новоселовского Луганской области (район Сватово), успеха не имел.

Фронт в районе Сватово и Купянска (Карта: Military Land)

В районе Кременной россияне атаковали вблизи Белогоровки, ВСУ отбились. В Бахмуте враг начал наступать в сторону Ивановского (трасса на Константиновку, юго-западная окраина Бахмута), Силы обороны устояли. 

Фронт в районе Кременной и Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Донецка украинские воины отбили все атаки в Марьинке. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения пехоты за сутки, уничтожено шесть беспилотников-разведчиков. 
Ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления, два района сосредоточения вооружения и техники, четыре склада боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и четыре станции радиоэлектронной борьбы. 

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Дмитрий Гриниченко
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