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Генштаб: Росія знову наступає у Бахмуті. Бої під Куп'янськом, Кремінною та Мар'їнкою — карта

Этот материал также доступен на русском
05.06.2023, 06:54
Генштаб: Росія знову наступає у Бахмуті. Бої під Куп'янськом, Кремінною та Мар'їнкою — карта - Фото
Артилерія ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти знову почали атакувати в районі Бахмута, точаться запеклі бої в районі Куп'янська, Кремінної та Мар'їнки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 29 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська противник наступав біля Новоселівського Луганської області (район Сватового), успіху не мав.

Фронт у районі Сватового та Куп'янська (Карта: Military Land)

У районі Кремінної росіяни атакували поблизу Білогорівки, ЗСУ відбилися. У Бахмуті ворог почав наступати у бік Іванівського (траса на Костянтинівку, південно-західна околиця Бахмута), Сили оборони встояли.

Фронт у районі Кремінної та Бахмута (Карта: Military Land)

У районі Донецька українські воїни відбили усі атаки у Мар'їнці.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження піхоти за добу, знищено шість безпілотників-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та техніки, чотири склади боєприпасів, два зенітно-ракетні комплекси та чотири станції радіоелектронної боротьби.

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Дмитро Гриниченко
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