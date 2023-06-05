Генштаб: Росія знову наступає у Бахмуті. Бої під Куп'янськом, Кремінною та Мар'їнкою — карта

Російські окупанти знову почали атакувати в районі Бахмута, точаться запеклі бої в районі Куп'янська, Кремінної та Мар'їнки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 29 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська противник наступав біля Новоселівського Луганської області (район Сватового), успіху не мав.

У районі Кремінної росіяни атакували поблизу Білогорівки, ЗСУ відбилися. У Бахмуті ворог почав наступати у бік Іванівського (траса на Костянтинівку, південно-західна околиця Бахмута), Сили оборони встояли.

У районі Донецька українські воїни відбили усі атаки у Мар'їнці.

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження піхоти за добу, знищено шість безпілотників-розвідників.

Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та техніки, чотири склади боєприпасів, два зенітно-ракетні комплекси та чотири станції радіоелектронної боротьби.

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