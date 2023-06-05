Генштаб: Росія знову наступає у Бахмуті. Бої під Куп'янськом, Кремінною та Мар'їнкою — карта
Російські окупанти знову почали атакувати в районі Бахмута, точаться запеклі бої в районі Куп'янська, Кремінної та Мар'їнки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що за добу на Донбасі сталося 29 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська противник наступав біля Новоселівського Луганської області (район Сватового), успіху не мав.
У районі Кремінної росіяни атакували поблизу Білогорівки, ЗСУ відбилися. У Бахмуті ворог почав наступати у бік Іванівського (траса на Костянтинівку, південно-західна околиця Бахмута), Сили оборони встояли.
У районі Донецька українські воїни відбили усі атаки у Мар'їнці.
Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження піхоти за добу, знищено шість безпілотників-розвідників.
Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, два райони зосередження озброєння та техніки, чотири склади боєприпасів, два зенітно-ракетні комплекси та чотири станції радіоелектронної боротьби.
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей у НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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