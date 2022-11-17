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Генштаб: РФ ужесточила режим в Луганской области и хочет развернуть Росгвардию в Мариуполе

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 18:41
Генштаб: РФ ужесточила режим в Луганской области и хочет развернуть Росгвардию в Мариуполе - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Россияне ужесточили оккупационный административно-полицейский режим в некоторых населенных пунктах Луганской области, а в Мариуполе РФ хочет развернуть подразделения Росгвардии. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

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По данным Генштаба, в отдельных населенных пунктах временно оккупированной территории Луганской области противник ужесточил режим – в частности, закрыты въезды в Рубежное из Кременной и Варваровки. В городе ограничено перемещение гражданских и усилены фильтрационные мероприятия.

В Мариуполе, по данным Генштаба, оккупанты планируют развернуть подразделения Росгвардии особого назначения и быстрого реагирования общей численностью до 400 человек.

Также в РФ продолжают вербовать на войну заключенных. За предыдущую неделю, по данным Генштаба, в тюрьмах РФ были завербованы около 650 заключенных. Их отправили в Ростовскую область для дальнейшей подготовки. В случае ранения медпомощь заключенным будут оказывать исключительно в больницах на временно оккупированных территориях Украины.

  • 14 ноября Генштаб сообщал, что Россия планирует вывезти гражданское население из Кременной, Северодонецка и Рубежного. 

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Оксана Житнюк
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