Генштаб: Россия начала чаще использовать "убийцу авианосцев" Х-22 из-за дефицита ракет
Российские оккупанты начали чаще обстреливать Украину ракетами Х-22 из-за дефицита высокоточных вооружений. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
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По его словам, противник продолжает наносить ракетные удары и бить дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.
Он отметил, что из-за дефицита высокоточных ракет россияне все чаще используют противокорабельную крылатую ракету воздушного базирования Х-22, которую называют "убийцей авианосцев", для уничтожения жилых домов украинцев.
Громов заявил, что с начала большой войны оккупанты нанесли почти 5000 ракетных, 3500 авиационных ударов и 1100 ударов беспилотниками.
Российские оккупанты могут иметь сотни ракет Х-22, а часть их Украина отдала РФ сама как оплату долгов за газ, заявлял спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
- 14 января Россия выпустила по Украине 38 ракет, ПВО сбила 25.
- В Днепре ракета Х-22, предназначенная для уничтожения авианосных групп, разрушила подъезд жилого дома.
- Погибло как минимум 46 человек.
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