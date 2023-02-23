Генштаб: Россия начала чаще использовать "убийцу авианосцев" Х-22 из-за дефицита ракет

Российские оккупанты начали чаще обстреливать Украину ракетами Х-22 из-за дефицита высокоточных вооружений. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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По его словам, противник продолжает наносить ракетные удары и бить дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры в глубине территории Украины.

Он отметил, что из-за дефицита высокоточных ракет россияне все чаще используют противокорабельную крылатую ракету воздушного базирования Х-22, которую называют "убийцей авианосцев", для уничтожения жилых домов украинцев.

Громов заявил, что с начала большой войны оккупанты нанесли почти 5000 ракетных, 3500 авиационных ударов и 1100 ударов беспилотниками.

Российские оккупанты могут иметь сотни ракет Х-22, а часть их Украина отдала РФ сама как оплату долгов за газ, заявлял спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

СПРАВКА. Х-22 — советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности: ракетный удар по торговому центру Riviera и по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше.

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Дмитро Гриниченко

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