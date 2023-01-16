Воздушные силы: У РФ может быть сотни ракет Х-22, часть мы сами отдали из-за долгов за газ

Российские оккупанты могут иметь сотни ракет Х-22, которой был разрушен дом в Днепре 14 января, а часть их Украина отдала РФ сама как оплату долгов за газ. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат на брифинге в медиацентре Укринформа.

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По его словам, запасы ракет Х-22 у россиян могут составлять сотни — он отметил, что раньше у Украины они также были на вооружении. Часть была передана России в виде оплаты долгов за газ, а другую часть — утилизировали и порезали на металлолом.

Игнат напомнил, что ракеты Х-22 невозможно сбить средствами противовоздушной обороны, которыми располагают ВСУ, а поразить их могут западные системы, которые способны сбивать баллистические ракеты.

"Ракета скоростная, летит она в верхних слоях атмосферы, до 4000 км/час. Перед заходом на цель резко опускается вниз — фактически как баллистика, может использоваться таким образом. Нужные средства, такие как нам, надеюсь, предоставят в ближайшее время наши западные партнеры: это Patriot, а также заявления о передаче Украине в будущем комплексов SAMP-T", — сказал он.

СПРАВКА. Х-22 — советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности: ракетный удар по торговому центру Riviera и по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше.

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Дмитро Гриниченко

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