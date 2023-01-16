UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воздушные силы: У РФ может быть сотни ракет Х-22, часть мы сами отдали из-за долгов за газ

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 16:37
Воздушные силы: У РФ может быть сотни ракет Х-22, часть мы сами отдали из-за долгов за газ - Фото
Бомбардировщик Ту-22М3 и ракета Х-22 (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты могут иметь сотни ракет Х-22, которой был разрушен дом в Днепре 14 января, а часть их Украина отдала РФ сама как оплату долгов за газ. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат на брифинге в медиацентре Укринформа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, запасы ракет Х-22 у россиян могут составлять сотни — он отметил, что раньше у Украины они также были на вооружении.  Часть была передана России в виде оплаты долгов за газ, а другую часть — утилизировали и порезали на металлолом.

Игнат напомнил, что ракеты Х-22 невозможно сбить средствами противовоздушной обороны, которыми располагают ВСУ, а поразить их могут западные системы, которые способны сбивать баллистические ракеты. 

"Ракета скоростная, летит она в верхних слоях атмосферы, до 4000 км/час. Перед заходом на цель резко опускается вниз — фактически как баллистика, может использоваться таким образом. Нужные средства, такие как нам, надеюсь, предоставят в ближайшее время наши западные партнеры: это Patriot, а также заявления о передаче Украине в будущем комплексов SAMP-T", — сказал он. 

СПРАВКА. Х-22 — советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время большой войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности: ракетный удар по торговому центру Riviera и по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты — 950 кг, а отклонение от цели — от 600 м и выше. 

Читайте также: Воздушные силы о Днепре: Экипаж Ту-22М3 знал, что бить ракетой Х-22 по городу — терроризм 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война ракетный удар воздушные силы Юрий Игнат Х-22
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 