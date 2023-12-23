Генштаб: Россия наступает по всему фронту, 40 штурмов Авдеевки, атаки на Крынки — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Вербового, Работино и Крынков. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито 16 атак в районе Синьковки, где РФ пытается прорвать оборону.
Под Бахмутом украинские воины отбили восемь атак вблизи Клещеевки, Ивановского, Богдановки и Андреевки.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 40 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Невельского и Первомайского.
Также провалились четыре штурма захватчиков в районах Марьинки и Победы. Кроме этого, отбита атака около Старомайорского на Времевском выступе.
В Запорожской области ВСУ не дали пройти противнику в районах Вербового и Работино. В направлении Мелитополя продолжаются активные действия.
В Херсонской области украинские соединения расширяют плацдарм на левом берегу Днепра, армия РФ 17 раз пыталась атаковать позиции, но безуспешно.
Украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики поразили пять районов сосредоточения армии РФ, два склада боеприпасов и два пункта управления.
- Авдеевка. Россияне спрятались в погребе возле Степового. Их похоронила заживо Bradley — видео.
- 5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.
- Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.
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