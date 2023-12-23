Генштаб: Россия наступает по всему фронту, 40 штурмов Авдеевки, атаки на Крынки — карта

За сутки Силы обороны отбили 40 штурмов в районе Авдеевки, россияне наступают по всему фронту

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского, Вербового, Работино и Крынков. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито 16 атак в районе Синьковки, где РФ пытается прорвать оборону.

Под Бахмутом украинские воины отбили восемь атак вблизи Клещеевки, Ивановского, Богдановки и Андреевки.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 40 атак в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Невельского и Первомайского.

Также провалились четыре штурма захватчиков в районах Марьинки и Победы. Кроме этого, отбита атака около Старомайорского на Времевском выступе.

В Запорожской области ВСУ не дали пройти противнику в районах Вербового и Работино. В направлении Мелитополя продолжаются активные действия.

В Херсонской области украинские соединения расширяют плацдарм на левом берегу Днепра, армия РФ 17 раз пыталась атаковать позиции, но безуспешно.

Украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики поразили пять районов сосредоточения армии РФ, два склада боеприпасов и два пункта управления.