Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, 40 штурмів Авдіївки, атаки на Кринки — карта

За добу Сили оборони відбили 40 штурмів у районі Авдіївки, росіяни наступають по всьому фронту

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Вербового, Роботиного та Кринок. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 75 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито 16 атак у районі Синьківки, де РФ намагається прорвати оборону.

Під Бахмутом українські воїни відбили вісім атак поблизу Кліщіївки, Іванівського, Богданівки та Андріївки.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 40 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Невельського та Первомайського.

Також провалилися чотири штурми загарбників у районах Мар'їнки та Побєди. Крім цього, відбито атаку біля Старомайорського на Времівському виступі.

На Запоріжжі ВСУ не дали пройти противнику в районах Вербового та Роботиного. У напрямку Мелітополя тривають активні дії.

На Херсонщині українські з'єднання розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, армія РФ 17 разів намагалася атакувати позиції, але безуспішно.

Українська авіація завдала ударів по 12 районам зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники вразили п'ять районів зосередження армії РФ, два склади боєприпасів та два пункти управління.

Авдіївка. Росіяни сховалися у льоху біля Степового. Їх поховала живцем Bradley – відео.

5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки в останні дні – кількість штурмів поменшала, але ворог почав залучати більше піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

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