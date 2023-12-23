Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, 40 штурмів Авдіївки, атаки на Кринки — карта
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Вербового, Роботиного та Кринок. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 75 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито 16 атак у районі Синьківки, де РФ намагається прорвати оборону.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, 40 штурмів Авдіївки, атаки на Кринки — карта

Під Бахмутом українські воїни відбили вісім атак поблизу Кліщіївки, Іванівського, Богданівки та Андріївки.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, 40 штурмів Авдіївки, атаки на Кринки — карта

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 40 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Невельського та Первомайського.

Також провалилися чотири штурми загарбників у районах Мар'їнки та Побєди. Крім цього, відбито атаку біля Старомайорського на Времівському виступі.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, 40 штурмів Авдіївки, атаки на Кринки — карта

На Запоріжжі ВСУ не дали пройти противнику в районах Вербового та Роботиного. У напрямку Мелітополя тривають активні дії.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, 40 штурмів Авдіївки, атаки на Кринки — карта

На Херсонщині українські з'єднання розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, армія РФ 17 разів намагалася атакувати позиції, але безуспішно.

Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, 40 штурмів Авдіївки, атаки на Кринки — карта

Українська авіація завдала ударів по 12 районам зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники вразили п'ять районів зосередження армії РФ, два склади боєприпасів та два пункти управління.

  • Авдіївка. Росіяни сховалися у льоху біля Степового. Їх поховала живцем Bradley – відео.
  • 5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.
  • Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки в останні дні – кількість штурмів поменшала, але ворог почав залучати більше піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

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