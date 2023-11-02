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Генштаб: Россия наступает по всему фронту, штурмует и бомбит авиацией Авдеевку — карта

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 07:18
Генштаб: Россия наступает по всему фронту, штурмует и бомбит авиацией Авдеевку — карта - Фото
Боец ВСУ и РСЗО "Град" (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито 10 атак в районах Синьковки, Ивановки и Стельмаховки. 

Под Бахмутом враг 15 раз атаковал возле Хромово, Клещеевки и Андреевки, были отбиты атаки в районе Пивденного, ВСУ одновременно продолжают штурмы южнее города. 

Россияне продолжают штурмовать Авдеевку, пытаются окружить город и бомбят его авиацией, безуспешными были семь атак в районах Северного и Первомайского. Также захлебнулись 20 атак захватчиков в районе Марьинки. 
На юге противник безуспешно атаковал вблизи Старомайорского на Времевском выступе. В Запорожской области украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. 
Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три — по зенитно-ракетным комплексам. 
Ракетчики и артиллеристы поразили пять радиолокационных станций, два склада боеприпасов, район сосредоточения армии РФ, два пункта управления, три ЗРК и 11 единиц артиллерии. 
  • Главнокомандующий ВСУ заявил, что новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну с позиционной обратно в маневренную.
  • 25 октября Залужный с начальником Генштаба ВСУ провел работу в одном из пунктов управления командования Воздушных сил.
  • 26 октября главнокомандующий ВСУ провел встречу в широком составе с верховным главнокомандующим Объединенными ВС НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе и начальником Штаба обороны Великобритании.

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Дмитрий Гриниченко
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