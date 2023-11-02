Генштаб: Россия наступает по всему фронту, штурмует и бомбит авиацией Авдеевку — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито 10 атак в районах Синьковки, Ивановки и Стельмаховки.

Под Бахмутом враг 15 раз атаковал возле Хромово, Клещеевки и Андреевки, были отбиты атаки в районе Пивденного, ВСУ одновременно продолжают штурмы южнее города.

Россияне продолжают штурмовать Авдеевку, пытаются окружить город и бомбят его авиацией, безуспешными были семь атак в районах Северного и Первомайского. Также захлебнулись 20 атак захватчиков в районе Марьинки.

На юге противник безуспешно атаковал вблизи Старомайорского на Времевском выступе. В Запорожской области украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя. Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили пять радиолокационных станций, два склада боеприпасов, район сосредоточения армии РФ, два пункта управления, три ЗРК и 11 единиц артиллерии. Главнокомандующий ВСУ заявил, что новые инновационные подходы смогут превратить российско-украинскую войну с позиционной обратно в маневренную.

25 октября Залужный с начальником Генштаба ВСУ провел работу в одном из пунктов управления командования Воздушных сил.

26 октября главнокомандующий ВСУ провел встречу в широком составе с верховным главнокомандующим Объединенными ВС НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе и начальником Штаба обороны Великобритании. Читайте также: Британия даст больше военной помощи и не позволит миру забыть об Украине – министр обороны

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