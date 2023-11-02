Генштаб: Россия наступает по всему фронту, штурмует и бомбит авиацией Авдеевку — карта
02.11.2023, 07:18
Боец ВСУ и РСЗО "Град" (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 57 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито 10 атак в районах Синьковки, Ивановки и Стельмаховки.
Под Бахмутом враг 15 раз атаковал возле Хромово, Клещеевки и Андреевки, были отбиты атаки в районе Пивденного, ВСУ одновременно продолжают штурмы южнее города.
Россияне продолжают штурмовать Авдеевку, пытаются окружить город и бомбят его авиацией, безуспешными были семь атак в районах Северного и Первомайского. Также захлебнулись 20 атак захватчиков в районе Марьинки.
На юге противник безуспешно атаковал вблизи Старомайорского на Времевском выступе. В Запорожской области украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя.
Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили пять радиолокационных станций, два склада боеприпасов, район сосредоточения армии РФ, два пункта управления, три ЗРК и 11 единиц артиллерии.
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