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Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, штурмує та бомбардує авіацією Авдіївку — карта

Этот материал также доступен на русском
02.11.2023, 07:18
Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, штурмує та бомбардує авіацією Авдіївку — карта - Фото
Боєць ЗСУ та РСЗВ "Град" (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 57 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито 10 атак у районах Синьківки, Іванівки та Стельмахівки.

Під Бахмутом ворог 15 разів атакував біля Хромового, Кліщіївки й Андріївки, були відбиті атаки в районі Південного, ЗСУ одночасно продовжують штурми на південь від міста.

Росіяни продовжують штурмувати Авдіївку, намагаються оточити місто і бомбардують його авіацією, безуспішними були сім атак у районах Сєверного та Первомайського. Також захлинулися 20 атак загарбників у районі Мар'їнки.
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Дмитро Гриниченко
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