Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, штурмує та бомбардує авіацією Авдіївку — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 57 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито 10 атак у районах Синьківки, Іванівки та Стельмахівки.

Під Бахмутом ворог 15 разів атакував біля Хромового, Кліщіївки й Андріївки, були відбиті атаки в районі Південного, ЗСУ одночасно продовжують штурми на південь від міста.

Росіяни продовжують штурмувати Авдіївку, намагаються оточити місто і бомбардують його авіацією, безуспішними були сім атак у районах Сєверного та Первомайського. Також захлинулися 20 атак загарбників у районі Мар'їнки.

На півдні противник без успіху атакував поблизу Старомайорського на Времівському виступі. У Запорізькій області українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.

Українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також три по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники й артилеристи уразили п'ять радіолокаційних станцій, два склади боєприпасів, район зосередження армії РФ, два пункти управління, три ЗРК та 11 одиниць артилерії.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної знову на маневрову.

25 жовтня Залужний із начальником Генштабу ЗСУ провів роботу в одному з пунктів управління командування Повітряних сил.

26 жовтня головнокомандувач ЗСУ провів зустріч у широкому складі з верховним головнокомандувачем Об'єднаних ЗС НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі та начальником Штабу оборони Великої Британії.

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