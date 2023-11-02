Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, штурмує та бомбардує авіацією Авдіївку — карта
02.11.2023, 07:18
Боєць ЗСУ та РСЗВ "Град" (Фото: Генштаб ЗСУ)
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 57 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито 10 атак у районах Синьківки, Іванівки та Стельмахівки.
Під Бахмутом ворог 15 разів атакував біля Хромового, Кліщіївки й Андріївки, були відбиті атаки в районі Південного, ЗСУ одночасно продовжують штурми на південь від міста.
Росіяни продовжують штурмувати Авдіївку, намагаються оточити місто і бомбардують його авіацією, безуспішними були сім атак у районах Сєверного та Первомайського. Також захлинулися 20 атак загарбників у районі Мар'їнки.
На півдні противник без успіху атакував поблизу Старомайорського на Времівському виступі. У Запорізькій області українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя.
Українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також три по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники й артилеристи уразили п'ять радіолокаційних станцій, два склади боєприпасів, район зосередження армії РФ, два пункти управління, три ЗРК та 11 одиниць артилерії.
- Головнокомандувач ЗСУ заявив, що нові інноваційні підходи зможуть перетворити російсько-українську війну з позиційної знову на маневрову.
- 25 жовтня Залужний із начальником Генштабу ЗСУ провів роботу в одному з пунктів управління командування Повітряних сил.
- 26 жовтня головнокомандувач ЗСУ провів зустріч у широкому складі з верховним головнокомандувачем Об'єднаних ЗС НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі та начальником Штабу оборони Великої Британії.
Читайте також: Британія надасть більше військової допомоги й не дозволить світові забути про Україну – міністр оборони
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі