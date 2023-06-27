Генштаб: Россия наступает в районе Бахмута и Марьинки. Пытается отбить Ровнополь — карта

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута и Марьинки, а также пытаются отбить недавно освобожденный Ровнополь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло более 10 боевых столкновений.

В районе Бахмута противник наступал юго-восточнее Ивановского (дорога на Константиновку), чтобы восстановить потерянные позиции, но безуспешно.

Около временно оккупированного Донецка россияне атаковали в районе Марьинки, ВСУ отбились.

Южнее Великой Новоселки враг безуспешно наступал в направлении Ровнополья, который недавно освободили Силы обороны.

В Запорожской области захватчики стоят в обороне и пытаются остановить наступление ВСУ.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два ЗРК "Бук" и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

26 июня стало известно, что Силы обороны освободили Ровнополь в направлении Мариуполя и Бердянска.

Reuters заявило, что завтра США объявят о новом пакете военной помощи на $500 млн для украинского контрнаступления.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ сообщил, что под Бахмутом уже нет российских боевиков Группы Вагнера, но есть захватчики из других российских ЧВК.

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