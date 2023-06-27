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Генштаб: Россия наступает в районе Бахмута и Марьинки. Пытается отбить Ровнополь — карта

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 19:28
Генштаб: Россия наступает в районе Бахмута и Марьинки. Пытается отбить Ровнополь — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районе Бахмута и Марьинки, а также пытаются отбить недавно освобожденный Ровнополь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло более 10 боевых столкновений.

В районе Бахмута противник наступал юго-восточнее Ивановского (дорога на Константиновку), чтобы восстановить потерянные позиции, но безуспешно. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Около временно оккупированного Донецка россияне атаковали в районе Марьинки, ВСУ отбились.

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Южнее Великой Новоселки враг безуспешно наступал в направлении Ровнополья, который недавно освободили Силы обороны. 

Ровнополь (Карта: deepstatemap.live)

В Запорожской области захватчики стоят в обороне и пытаются остановить наступление ВСУ.

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два ЗРК "Бук" и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. 

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Дмитрий Гриниченко
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