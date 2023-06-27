Генштаб: Росія наступає в районі Бахмута та Мар'їнки. Намагається відбити Рівнопіль — карта

Російські окупанти наступають у районі Бахмута та Мар'їнки, а також намагаються відбити нещодавно звільнений Рівнопіль. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на Донбасі сталося понад 10 бойових зіткнень.

У районі Бахмута противник наступав на південний схід від Іванівського (дорога на Костянтинівку), щоб відновити втрачені позиції, але безуспішно.

Біля тимчасово окупованого Донецька росіяни атакували в районі Мар'їнки, ЗСУ відбилися.

На південь від Великої Новосілки ворог без успіху наступав у напрямку Рівнопілля, який нещодавно звільнили Сили оборони.

У Запорізькій області загарбники стоять в обороні та намагаються зупинити наступ ЗСУ.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, два ЗРК "Бук" та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

26 червня стало відомо, що Сили оборони звільнили Рівнопіль у напрямку Маріуполя та Бердянська.

Reuters заявило, що завтра США оголосить про новий пакет військової допомоги на $500 млн для українського контрнаступу.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що під Бахмутом вже немає російських бойовиків Групи Вагнера, але є загарбники з інших російських ПВК.

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