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Генштаб: Росія наступає в районі Бахмута та Мар'їнки. Намагається відбити Рівнопіль — карта

Этот материал также доступен на русском
27.06.2023, 19:28
Генштаб: Росія наступає в районі Бахмута та Мар'їнки. Намагається відбити Рівнопіль — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Бахмута та Мар'їнки, а також намагаються відбити нещодавно звільнений Рівнопіль. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на Донбасі сталося понад 10 бойових зіткнень.

У районі Бахмута противник наступав на південний схід від Іванівського (дорога на Костянтинівку), щоб відновити втрачені позиції, але безуспішно.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

Біля тимчасово окупованого Донецька росіяни атакували в районі Мар'їнки, ЗСУ відбилися.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

На південь від Великої Новосілки ворог без успіху наступав у напрямку Рівнопілля, який нещодавно звільнили Сили оборони.

Рівнопіль (Карта: deepstatemap.live)

У Запорізькій області загарбники стоять в обороні та намагаються зупинити наступ ЗСУ.

Фронт у Запорізькій області (Мапа: Military Land)

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, два ЗРК "Бук" та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

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Дмитро Гриниченко
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