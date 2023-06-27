Генштаб: Росія наступає в районі Бахмута та Мар'їнки. Намагається відбити Рівнопіль — карта
Російські окупанти наступають у районі Бахмута та Мар'їнки, а також намагаються відбити нещодавно звільнений Рівнопіль. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що протягом доби на Донбасі сталося понад 10 бойових зіткнень.
У районі Бахмута противник наступав на південний схід від Іванівського (дорога на Костянтинівку), щоб відновити втрачені позиції, але безуспішно.
Біля тимчасово окупованого Донецька росіяни атакували в районі Мар'їнки, ЗСУ відбилися.
На південь від Великої Новосілки ворог без успіху наступав у напрямку Рівнопілля, який нещодавно звільнили Сили оборони.
У Запорізькій області загарбники стоять в обороні та намагаються зупинити наступ ЗСУ.
Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, два ЗРК "Бук" та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.
- 26 червня стало відомо, що Сили оборони звільнили Рівнопіль у напрямку Маріуполя та Бердянська.
- Reuters заявило, що завтра США оголосить про новий пакет військової допомоги на $500 млн для українського контрнаступу.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ повідомив, що під Бахмутом вже немає російських бойовиків Групи Вагнера, але є загарбники з інших російських ПВК.
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