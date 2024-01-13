Генштаб: Россия усилила наступление на Марьинку, штурмует под Авдеевкой и Крынками – карта

Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений

Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты стали активнее наступать на Марьинском направлении, продолжают штурмовые действия в направлении Авдеевки и на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 89 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал под Марьинкой, где Силы обороны отбили 26 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки.

Карта: Deepstate

Вблизи Авдеевки украинские воины отбили четыре атаки россиян, еще 17 – недалеко от Первомайского и Невельского.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении наши воины отбили пять атак противника вблизи Андреевки и Клещеевки.

Вблизи Купянска ВСУ отбили девять атак возле Синьковки и Петропавловки. Также шесть атак были отбиты в районах Макеевки Луганской области и Григоровки, Веселого Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Запорожском направлении украинцы отбили восемь атак оккупантов западнее Вербового и Работино.

Карта: Deepstate

Противник также совершил девять безуспешных штурмовых действий в районе плацдарма ВСУ на левобережье Херсонской области.

Карта: Deepstate

Украинская авиация нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по четырем зенитно-ракетным комплексам противника.

Ракетчики и артиллеристы нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, артиллерийскому средству, двум средствам противовоздушной обороны, складу боеприпасов и радиолокационной станции россиян.

Британская газета The Telegraph написала, что российские войска якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область 15 января. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил в комментарии LIGA.net, что агрессор может активизироваться под Купянском, но подтвердить, что это произойдет через 10 дней, разведка не может. Спикер Сухопутных войск в комментарии LIGA.net назвал материал The Telegraph "бредом".

9 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров посетили позиции Сил обороны в районе Купянска Харьковской области.

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