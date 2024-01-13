Генштаб: Росія посилила наступ на Мар'їнку, штурмує під Авдіївкою та Кринками – карта

Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 89 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти стали активніше наступати на Мар'їнському напрямку, продовжують штурмові дії у напрямку Авдіївки та на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявили, що за добу на фронті відбулося 89 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав під Мар'їнкою, де Сили оборони відбили 26 атак в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Карта: Deepstate

Поблизу Авдіївки українські воїни відбили чотири атаки росіян, ще 17 - неподалік Первомайського та Невельського.

Карта: Deepstate

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили п'ять атак противника поблизу Андріївки та Кліщіївки.

Поблизу Куп'янська ЗСУ відбили дев'ять атак біля Синьківки та Петропавлівки. Також шість атак було відбито в районах Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області.

Карта: Deepstate

На Запорізькому напрямку українці відбили вісім атак окупантів західніше Вербового та Роботиного.

Карта: Deepstate

Противник також здійснив дев'ять безуспішних штурмових дій в районі плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонської області.

Карта: Deepstate

Українська авіація завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по чотирьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Ракетники та артилеристи завдали ураження по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, двох засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції росіян.

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Спікер Сухопутних військ у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони у районі Куп'янська Харківської області.

Читайте також: Армія Росії втратила батальйон людей та 18 артилерійських систем – статистика