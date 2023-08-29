UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Россияне атакуют в Марьинке, ВСУ наступают на Мелитополь — карта фронта

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 06:59
Генштаб: Россияне атакуют в Марьинке, ВСУ наступают на Мелитополь — карта фронта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты атакуют в районе Марьинки, а Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на Мелитополь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 32 боевых столкновения. О боях в районе Купянска, Кременной и Бахмута ГШ ничего не пишет.

Украинские воины продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Также Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Авиация ВСУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, один по пункту управления и три — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства на огневых позициях. 

  • Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

Читайте также: Генштаб: Есть успех ВСУ в направлении Новопрокоповки – в 2,5 км от Работино: карта

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбассзапорожская областьнаступлениепотериМарьинкагенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 