Генштаб: Россияне атакуют в Марьинке, ВСУ наступают на Мелитополь — карта фронта

Российские оккупанты атакуют в районе Марьинки, а Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на Мелитополь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 32 боевых столкновения. О боях в районе Купянска, Кременной и Бахмута ГШ ничего не пишет.

Украинские воины продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки.

Также Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.

Авиация ВСУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, один по пункту управления и три — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства на огневых позициях.

Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.

Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.

В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

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