Генштаб: Россияне атакуют в Марьинке, ВСУ наступают на Мелитополь — карта фронта
Российские оккупанты атакуют в районе Марьинки, а Вооруженные Силы Украины продолжают наступление на Мелитополь. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 32 боевых столкновения. О боях в районе Купянска, Кременной и Бахмута ГШ ничего не пишет.
Украинские воины продолжают сдерживать наступление врага в районе Марьинки.
Также Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.
Авиация ВСУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, один по пункту управления и три — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, средство противовоздушной обороны и два артиллерийских средства на огневых позициях.
- Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
- Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".
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