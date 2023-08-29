Генштаб: Росіяни атакують у Мар'їнці, ЗСУ наступають на Мелітополь — карта фронту

Російські окупанти атакують у районі Мар'їнки, а Збройні Сили України продовжують наступ на Мелітополь. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 32 бойові зіткнення. Про бої в районі Куп'янська, Кремінної та Бахмута ГШ нічого не пише.

Українські воїни продовжують стримувати наступ ворога в районі Мар'їнки.

Також Сили оборони продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Авіація ЗСУ завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, один по пункту управління та три — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та два артилерійські засоби на вогневих позиціях.

Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

Читайте також: Генштаб: Є успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки — за 2,5 км від Роботиного: мапа

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.