RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Росіяни атакують у Мар'їнці, ЗСУ наступають на Мелітополь — карта фронту

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 06:59
Генштаб: Росіяни атакують у Мар'їнці, ЗСУ наступають на Мелітополь — карта фронту - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти атакують у районі Мар'їнки, а Збройні Сили України продовжують наступ на Мелітополь. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 32 бойові зіткнення. Про бої в районі Куп'янська, Кремінної та Бахмута ГШ нічого не пише.

Українські воїни продовжують стримувати наступ ворога в районі Мар'їнки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Також Сили оборони продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Авіація ЗСУ завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, один по пункту управління та три — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та два артилерійські засоби на вогневих позиціях.

  • Контрнаступ йде "важко" через російські оборонні споруди, але найголовніше – не зупиняється, заявив начальник ГУР Буданов.
  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим". 

Читайте також: Генштаб: Є успіх ЗСУ у напрямку Новопрокопівки — за 2,5 км від Роботиного: мапа

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасвтратиГенштабМар'їнканаступЗапорізька область
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 