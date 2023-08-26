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Генштаб: Россияне наступают в районах Бахмута, Кременной, Донецка и Угледара — карта боев

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 07:14
Генштаб: Россияне наступают в районах Бахмута, Кременной, Донецка и Угледара — карта боев - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Кременной, Донецка и Угледара, Вооруженные Силы Украины продолжают атаковать на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений. В районе Кременной враг пытался наступать у Новоегоровки и Белогоровки, успеха не имел. 

Под Бахмутом россияне атаковали в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Клещеевки, Силы обороны отбились. 

Фронт в районе Кременной и Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка украинские воины отбили атаки захватчиков около Первомайского, Марьинки и Угледара. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Одновременно ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и один — по зенитно-ракетному комплексу. Ракетчики и артиллеристы поразили ЗРК и три артиллерийских средства на огневых позициях. 
  • Контрнаступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

Читайте также: Генштаб: Есть успех ВСУ в направлении Новопрокоповки – в 2,5 км от Работино: карта

Дмитрий Гриниченко
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