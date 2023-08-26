Генштаб: Россияне наступают в районах Бахмута, Кременной, Донецка и Угледара — карта боев

Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Кременной, Донецка и Угледара, Вооруженные Силы Украины продолжают атаковать на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений. В районе Кременной враг пытался наступать у Новоегоровки и Белогоровки, успеха не имел.

Под Бахмутом россияне атаковали в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Клещеевки, Силы обороны отбились.

Вблизи Донецка украинские воины отбили атаки захватчиков около Первомайского, Марьинки и Угледара.

Одновременно ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.

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