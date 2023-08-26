Генштаб: Россияне наступают в районах Бахмута, Кременной, Донецка и Угледара — карта боев
26.08.2023, 07:14
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Бахмута, Кременной, Донецка и Угледара, Вооруженные Силы Украины продолжают атаковать на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений. В районе Кременной враг пытался наступать у Новоегоровки и Белогоровки, успеха не имел.
Под Бахмутом россияне атаковали в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Клещеевки, Силы обороны отбились.
Вблизи Донецка украинские воины отбили атаки захватчиков около Первомайского, Марьинки и Угледара.
Одновременно ВСУ продолжают наступление в направлении Мелитополя, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.
Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и один — по зенитно-ракетному комплексу. Ракетчики и артиллеристы поразили ЗРК и три артиллерийских средства на огневых позициях.
- Контрнаступление идет "тяжело" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
- Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".
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